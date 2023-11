Des pannes de courant ont frappé l’unité de soins intensifs et le service de pédiatrie, selon les responsables du principal hôpital de Gaza après la nuit des bombardements

TEL AVIV — Des pannes de courant ont frappé l’unité de soins intensifs et le service de pédiatrie du principal hôpital de Gaza après de violents bombardements et des combats à proximité de l’établissement pendant la nuit et dans la matinée, ont annoncé samedi les responsables palestiniens de la santé.

Un nourrisson fait partie des deux personnes décédées à l’hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza « parce que nous n’avions pas d’électricité », a déclaré le Dr Marwan Abusada, chirurgien à l’hôpital et également chef de la coopération internationale au ministère de l’Éducation dirigé par le Hamas. Health a déclaré à NBC News lors d’un entretien téléphonique.

Les médecins continuent de prodiguer des soins aux patients du mieux qu’ils peuvent et s’appuient sur un « système de batterie » dans l’unité de soins intensifs, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Dr Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé, a déclaré lors d’une conférence de presse que le complexe était effectivement hors service en raison des violents bombardements. Il a déclaré que les services de soins intensifs et de pédiatrie avaient été touchés par des pannes de courant. Il a également indiqué que deux personnes étaient mortes.

Tous deux ont déclaré qu’il y avait également un manque de nourriture et d’eau dans l’établissement. « Nous n’avons pas d’électricité. Nous n’avons pas d’eau. Même nous, nous n’avons pas de nourriture”, a déclaré Abusada.

NBC News n’a pas été immédiatement en mesure de confirmer de manière indépendante la situation sur le terrain.

L’extérieur de l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, vendredi. ISMAIL ZANOUN / AFP – Getty Images

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré samedi dans un communiqué qu’il y avait « des combats intenses en cours contre le Hamas à proximité » de l’hôpital Al-Shifa. Les soldats « prenaient toutes les mesures possibles dans les circonstances opérationnelles pour atténuer les dommages causés aux civils », ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils ne pouvaient pas répondre aux questions liées à « l’activité militaire spécifique actuellement en cours ».

Le personnel hospitalier avait du mal à assurer des enterrements dignes de ce nom, a déclaré Abusada, ajoutant qu’il était trop dangereux pour eux de quitter le complexe pour enterrer les morts.

« Ils attaqueront les gens qui iront faire un trou dans le sol pour enterrer ces gens », a-t-il déclaré, faisant référence à l’armée israélienne. Interrogée sur ce point, l’armée israélienne a renvoyé NBC News à sa déclaration sur les combats en cours dans la région.

Les responsables de la santé à Gaza affirment que plus de 11 000 personnes ont été tuées. On ne sait pas exactement combien d’enterrements ont eu lieu.

L’Organisation mondiale de la santé a été « extrêmement troublée » par les informations faisant état de frappes contre l’hôpital d’Al-Shifa, a déclaré son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un message sur X Vendredi.

Il a appelé au respect du droit international humanitaire et à un cessez-le-feu humanitaire dans les combats, notant que ces derniers jours, quatre hôpitaux « ont été mis hors service ».

Recommandé

« De nombreux agents de santé avec lesquels nous avons été en contact ont été contraints de quitter l’hôpital en quête de sécurité », a-t-il ajouté. « D’autres déclarent ne pas pouvoir bouger en raison d’une grave insécurité. »

Alors que des milliers de personnes ont répondu ces derniers jours aux appels israéliens à quitter le nord de Gaza et à se diriger vers le sud, Abusada a déclaré qu’il était impossible pour certains patients de quitter Al-Shifa – l’un des nombreux complexes médicaux situés au nord de l’enclave.

“Nous ne pouvons pas évacuer l’hôpital car nous avons encore un grand nombre de blessés à l’hôpital”, a déclaré Abusada, ajoutant que les médecins n’abandonneraient pas leurs patients. « Nous devons leur apporter des soins », a-t-il déclaré.

L’armée israélienne affirme que le Hamas se cache sous les hôpitaux dans les tunnels, notamment sous Al-Shifa – des allégations que le Hamas et le personnel hospitalier ont niées.

De plus, un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré jeudi à NBC News qu’au moins une frappe sur le complexe ce jour-là avait été provoquée par un projectile lancé par un groupe militant à l’intérieur de Gaza et qui avait raté son tir. Le responsable a déclaré que Tsahal menait un « examen approfondi de ses systèmes opérationnels et de ses renseignements » concernant la frappe.

Des patients et des personnes déplacées sont photographiés vendredi à l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza. KHADER AL ZANOUN / AFP – Getty Images

C’était la deuxième fois qu’Israël suggérait qu’une roquette militante ratée avait touché un hôpital. Le mois dernier, il a imputé l’explosion d’une roquette du groupe du Jihad islamique à l’hôpital baptiste al-Ahli. Les États-Unis ont fait une évaluation similaire. Les responsables palestiniens et le Hamas ont déclaré qu’Israël avait frappé l’hôpital et tué des centaines de civils dans un acte délibéré.

À Al-Shifa, le Dr Adnan Albursh, chirurgien orthopédiste consultant, a déclaré jeudi que s’il avait connaissance de la présence de militants du Hamas ou de tout autre « terroriste » à l’hôpital, il partirait.

“Je suis médecin et c’est ma maison”, a-t-il déclaré, affirmant que seuls les professionnels de la santé et les personnes ayant besoin d’aide étaient autorisés à entrer.

Au milieu de violents combats autour de l’hôpital, Abusada a déclaré qu’il craignait pour l’avenir de l’établissement et de ceux qui s’y abritaient.

“Nous avons un grand nombre de blessés qui sont hospitalisés et nous devons en prendre soin”, a déclaré Abusada.

“Oui, j’ai peur”, a-t-il ajouté. “Mais c’est mon devoir.”