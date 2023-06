Des pannes de courant frappent certaines parties du sud des États-Unis déjà touchées par la canicule

Plus de 300 000 clients dans le sud des États-Unis sont restés sans électricité lundi après les tempêtes dévastatrices du week-end, laissant les résidents à la recherche de secours alors que les températures étouffantes continuaient de brûler la région.

Au moins une personne dans l’Oklahoma est décédée en raison des pannes prolongées, ont déclaré des responsables.

La majeure partie des pannes se sont produites dans l’Oklahoma, où de fortes tempêtes samedi soir ont entraîné des vents aussi forts que 130 km / h autour de Tulsa, selon le National Weather Service. Environ 165 000 clients dans la ville n’avaient toujours pas d’électricité lundi alors que les équipes se démenaient pour réparer plus de 700 poteaux cassés et fils tombés, a déclaré Amy Brown, porte-parole de la Public Service Company of Oklahoma.

Une personne qui a utilisé un respirateur est décédée à cause de la panne de courant, a déclaré le maire de Tulsa, GT Bynum, lors d’une conférence de presse de la ville.

Les fournisseurs d’électricité ont averti que certaines pannes pourraient ne pas être réparées avant la fin de la semaine, et Bynum a exhorté les résidents à garder à l’esprit la famille et les voisins qui dépendent de l’équipement médical électronique.

Une vague de chaleur torride persistera toute cette semaine au Texas, en Louisiane et dans certaines parties des orages du sud des États-Unis, des pluies violentes et abondantes sont possibles les prochains jours dans le sud-est. Des conditions météorologiques de feu critiques persistent dans le sud-ouest. pic.twitter.com/z7XEup0zD0 —@NWS

« S’il vous plaît, vérifiez-les », a-t-il dit.

Au total, l’Oklahoma, le Texas et la Louisiane comptaient plus de 300 000 clients sans électricité lundi après-midi, selon PowerOutage.us.

En Louisiane, les autorités ont fermé lundi près de deux douzaines de bureaux de l’État en raison des risques de fortes intempéries. En plus des pannes, une vague de chaleur a continué de porter des températures dangereuses au Texas à environ 38 ° C, et certaines parties de l’État étaient soumises à des avertissements de chaleur excessive qui devaient se poursuivre au moins jusqu’à mercredi.

« C’était insupportable », a déclaré Leigh Johnson, un habitant de Mount Vernon, au Texas, à la chaîne de télévision KXAS de Dallas. Elle n’avait pas eu de courant pendant environ trois jours.

« Ça a été horrible parce que c’est comme si l’indice de chaleur était si mauvais que littéralement, nous devons nous asseoir dans les bains froids pour nous rafraîchir. Nos animaux aussi, nous devons les mettre dans la baignoire juste pour les empêcher d’avoir un coup de chaleur, ça a été si mauvais », a-t-elle dit.

Environ 4 000 clients attendaient également toujours le retour de l’électricité dans la ville texane de Perryton après qu’une tornade dévastatrice a dévasté la semaine dernière.

Les pannes de courant se sont également étendues au Mississippi, où certaines personnes ont eu du mal à obtenir des médicaments après que le courant ait forcé la fermeture des pharmacies et des épiceries, selon WLBT-TV. Alors que les équipages travaillaient pour rétablir le courant dans le Mississippi, plusieurs tornades ont balayé l’État du jour au lendemain jusqu’à lundi, tuant un et en blessant près de deux douzaines.