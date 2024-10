Des panneaux routiers utilisés pour diffuser un message sur le cancer du sein à Bradford

La conseillère Alison Coates a déclaré que l’on espérait que ces panneaux rappelleraient à des dizaines de milliers de femmes l’importance de l’autocontrôle et conduiraient à leur tour à une détection plus précoce du cancer.

Le Service d’information sur la démocratie locale a déclaré que Coates et la conseillère Beverley Mullaney avaient travaillé avec l’unité de dépistage du cancer du sein du NHS Pennine à l’hôpital St Lukes de Bradford, pour diffuser le message dans tout le district pendant Mois de sensibilisation au cancer du sein.

L’approche de travail collaborative a déjà produit une augmentation des taux de participation aux mammographies, a déclaré un porte-parole du conseil.

Coates a déclaré: « Nous savons qu’être conscient des seins et s’auto-vérifier chaque mois, et pour les plus de 50 ans, assister à une mammographie lorsqu’on les appelle, conduit à une détection plus précoce et à des résultats plus favorables en cas de détection d’un cancer. »

