Des panneaux d’interdiction de l’Ajax demandent aux joueurs de porter des maillots

L’Ajax a déclaré qu’il n’était pas possible pour les joueurs de répondre à toutes les demandes de maillots. ANP Sport via Getty Images

L’Ajax a interdit aux fans d’apporter des pancartes dans la Johan Cruyff Arena demandant aux joueurs leurs maillots après les matchs, a confirmé le club à l’association officielle des supporters.

Le club a déclaré au groupe qu’il avait remarqué un nombre croissant de ces signes lors des matchs, la plupart tenus par des enfants.

L’Ajax a déclaré qu’il n’était plus possible pour les joueurs de répondre à toutes les demandes et lorsque les joueurs passaient sans remettre de maillot, ils étaient souvent critiqués comme arrogants.

Le carton utilisé présentait également un risque d’incendie, a ajouté l’équipe d’Eredivisie, et plusieurs panneaux ont été confisqués samedi lorsque le stade a accueilli le match d’ouverture de la Super Coupe entre l’Ajax et le PSV Eindhoven.