Des panneaux de paille de riz, des murs en briques et du bambou façonnent la maison rurale moderne d’Archiro Vietnam

Le nid de Noé fait un clin d’œil au patrimoine agricole de la région

Le Nid de Noé, situé dans l’une des plus grandes régions productrices de riz du delta du Mékong Vietnammélange des formes architecturales modernes et des éléments culturels locaux. Conçu par Archiro VietNam pour Lâm Thanh Nhã, un acteur de renom, le maison sert de refuge à la vie animée de la ville de Saigon, tout en restant profondément lié aux racines du propriétaire et à la riche histoire de Tiền Giang.

Tout en injectant une touche contemporaine, la maison intègre des matériaux étroitement liés au patrimoine agricole de la région, notamment des panneaux de paille de riz autrefois utilisés pour stocker le riz, le tầm vông (petit bambou), briqueset décoratif pierre mortiers.



archiro vietnam crée une « maison vivante »

« La philosophie architecturale de Noah’s Nest s’articule autour de l’idée d’une « maison vivante » – une maison en constante évolution et nourrie, à l’image d’un oiseau qui construit et entretient son nid avec diligence. » Remarques la pratique vietnamienneLes murs et les fenêtres « inachevés », révélant une matérialité brute, symbolisent le processus continu de création et d’achèvement de la maison. Pour créer ces éléments, Archiro VietNam a collaboré étroitement avec des artisans locaux, ce qui a donné naissance à un style de mur en briques apparentes à la fois rentable et esthétiquement frappant. En utilisant des ressources et des matériaux locaux, le projet maintient à la fois l’efficacité et l’intégrité artistique.

Tiền Giang, avec sa longue tradition de culture du riz, a joué un rôle important dans le développement agricole et économique du Vietnam. Bien que la région se soit diversifiée dans d’autres secteurs agricoles, la riziculture continue d’occuper une place importante dans le paysage culturel et historique de la région. Embrassant la nature, Noah’s Nest intègre des éléments architecturaux modernes à l’environnement environnant. Avec un atrium qui favorise la circulation d’air naturelle et de la verdure plantée dans toute la maison, l’espace de vie reste frais et aéré, créant une harmonie parfaite entre l’architecture et l’environnement. Cette approche est relativement nouvelle pour les zones rurales du sud du Vietnam, apportant un sentiment de paix et de confort à la maison.



Archiro VietNam achève le Nid de Noé



la maison moderne reste profondément liée aux racines du propriétaire et à la riche histoire de Tiền Giang



Les murs et les fenêtres « inachevés » symbolisent le processus continu de création et d’achèvement de la maison



Le Nid de Noé intègre des matériaux étroitement liés au patrimoine agricole de la région



Des panneaux de paille de riz, du tầm vông (petit bambou), des briques et des mortiers de pierre décoratifs façonnent l’espace



le mur en briques apparentes a été réalisé par les architectes avec des artisans locaux



l’espace de vie reste frais et aéré



la circulation d’air naturelle et la verdure sont présentes dans toute la maison



situé dans l’une des plus grandes régions productrices de riz du delta du Mékong au Vietnam

informations sur le projet:

nom: Le nid de Noé

architecte: Archiro Vietnam | @archiro.vn

emplacement: Tiền Giang, Vietnam

