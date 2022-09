Des pancartes électorales satiriques visent à susciter la conversation à Kelowna – Kelowna Capital News

Si vous conduisez ou vous promenez dans Kelowna ce week-end, vous verrez peut-être des panneaux électoraux qui vous feront faire une double prise.

Et, pour la personne qui les met en place, c’est exactement le but.

Sous le pseudonyme “Garth”, l’homme responsable dit que c’est “dans l’espoir qu’ils attireraient l’attention des gens pour qu’ils commencent à regarder la signalisation… et aussi peut-être y ajouter un peu de plaisir”.

Garth a déclaré à Capital News qu’il était déçu du peu de gens qui prêtent attention aux prochaines élections municipales, prévues pour le 15 octobre. Il a déclaré que les panneaux électoraux, affichant tous les noms des candidats, jouaient au moins un rôle initial dans la collecte l’intérêt du public.

« Les gens marchent juste à côté dans la rue, sans même lever les yeux. Et les passants qui passent ne semblent pas les remarquer non plus… mais s’il y avait une raison de les regarder, je pense qu’ils pourraient le faire.

Au 23 septembre, Garth avait confectionné sept fausses pancartes électorales, avec des noms tels que Patrick Starr (de SpongeBob SquarePants) et Peter Parker (de Spiderman). Il a dit qu’il avait les matériaux pour en faire 10 autres.

“Je veux juste ajouter un peu plus de légèreté à l’ensemble, intéresser davantage les gens à l’élection, sans promouvoir un candidat en particulier.”

Il a dit qu’il avait auparavant vérifié les réglementations relatives à la signalisation locale – en s’assurant qu’elles ne seraient pas trop grandes et en déterminant où elles pouvaient être placées.

Il a ajouté qu’il avait parlé à un conseiller municipal indéterminé qui aimait l’idée, et que cela pouvait être considéré comme une enseigne publicitaire plutôt qu’une élection. Cependant, il peut encore y avoir des conflits avec le personnel municipal et les règlements municipaux.

Selon la directrice générale des élections de la ville, Laura Bentley, le règlement sur les panneaux électoraux de Kelowna réglemente la taille, l’emplacement et le moment du placement des panneaux faisant la promotion des candidats ou de la promotion des événements électoraux. Le contenu des panneaux est régi par Elections BC.

« Pour être considéré comme un panneau en vertu du règlement sur les panneaux électoraux, s’il s’agit de la publicité d’un individu, cet individu doit être un candidat déclaré », a-t-elle déclaré.

Selon le problème, si des panneaux se trouvent devant des parcs, les services des règlements municipaux ou le personnel de la Ville peuvent enlever les panneaux non conformes et communiquer avec la personne à qui il s’agit.

“S’il s’agit d’un panneau qui ne relève pas du règlement sur les panneaux électoraux… encore une fois, il serait supprimé et nous pourrions ou non savoir qui contacter, mais il pourrait s’agir d’un panneau qui nécessite un permis de panneau par exemple”, a ajouté Bentley.

Dans ce cas, l’enseigne devra satisfaire à la condition du règlement régulier sur les enseignes de la ville pour obtenir un permis.

Bentley a déclaré qu’il pouvait y avoir des répercussions pour quiconque installait des pancartes électorales contraires au règlement.

“Nous essayons généralement de donner un avertissement, de donner des informations et de sensibiliser avant d’imposer des sanctions”, a-t-elle déclaré.

Les infractions aux règlements sur les panneaux électoraux peuvent coûter 100 $.

