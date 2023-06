Des Palestiniens tuent par balle 4 Israéliens avant d’être tués, provoquant des attaques de vengeance en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Deux assaillants palestiniens ont ouvert le feu mardi dans un restaurant et une station-service près d’une colonie israélienne en Cisjordanie, tuant quatre Israéliens et blessant plusieurs autres personnes avant d’être abattus, ont annoncé les autorités, alors que la violence secouait le territoire occupé au lendemain d’un raid militaire israélien meurtrier.

Les colons israéliens ont tenté de mener des attaques de vengeance dans le nord de la Cisjordanie, faisant craindre une répétition d’un saccage en février dernier qui a endommagé des dizaines de maisons et de véhicules palestiniens et tué un Palestinien.

Des wagons de colons israéliens se sont rendus dans les villes du nord de la Palestine, Hawara, Beit Furik, Burin et les villages environnants, incendiant des dizaines de voitures, lançant des pierres et essayant d’incendier des maisons, a déclaré un responsable de Naplouse, Ghassan Daghlas. Aucune blessure grave n’a été signalée dans l’immédiat.

La violence de mardi a souligné la fragilité de la situation en Cisjordanie, où lundi un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés du nord de Jénine a déclenché certains des combats israélo-palestiniens les plus féroces depuis des années, tuant six Palestiniens et en blessant des dizaines d’autres. Des militants palestiniens ont ciblé des véhicules militaires israéliens avec de puissantes bombes en bordure de route et les forces israéliennes ont déployé des hélicoptères de combat pour évacuer les troupes bloquées.

Dans le camp de réfugiés de Balata près de la ville cisjordanienne de Naplouse mardi soir, deux adolescents palestiniens ont été tués lorsque des explosifs artisanaux qu’ils manipulaient ont explosé accidentellement, a déclaré la branche locale du Jihad islamique dans un communiqué de condoléances. Le groupe militant a nommé les deux Palestiniens tués comme Mohammed Hashah, 17 ans, et Alaa Hafnawi, 18 ans. Les médias palestiniens ont rapporté qu’un tiers avait été blessé par l’explosion.

Une flambée de violence ces derniers mois a tué au moins 130 Palestiniens et 24 personnes du côté israélien jusqu’à présent cette année, selon un décompte de l’Associated Press, incitant de nombreuses personnes de chaque côté du conflit à craindre une éventuelle plus grande conflagration.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle envoyait des renforts en Cisjordanie et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a juré de « régler les comptes avec les meurtriers ».

« Je veux dire à tous ceux qui cherchent à nous faire du mal – toutes les options sont ouvertes », a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo. « Nous continuerons à combattre le terrorisme de toutes nos forces. »

L’armée israélienne a déclaré que toutes les victimes étaient des citoyens israéliens, et les médias locaux ont décrit trois des victimes comme des résidents des colonies de Cisjordanie tandis que la quatrième venait du centre d’Israël. Ils auraient entre 17 et 60 ans.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les deux hommes armés palestiniens, tous deux affiliés au groupe militant du Hamas, se sont rendus sur les lieux de la fusillade depuis le village palestinien d’Urif, dans le nord de la Cisjordanie. Les hommes se sont déchaînés dans une station-service à côté de la colonie israélienne d’Eli, a déclaré l’armée israélienne, au nord de la ville palestinienne de Ramallah. Ils ont d’abord fait irruption dans un restaurant de houmous, tirant et tuant trois personnes, a indiqué l’armée, avant de se diriger vers la station-service et de tuer une autre personne qui pompait de l’essence dans sa voiture.

Un passant civil a tiré sur l’un des assaillants à plusieurs reprises, le tuant. Le Hamas l’a identifié comme Mohannad Faleh, 26 ans. Le deuxième agresseur a fui la station-service dans une Toyota volée.

Après une chasse à l’homme de plusieurs heures, les forces de sécurité israéliennes l’ont attrapé dans la ville cisjordanienne de Tubas, lui tirant dessus et le tuant alors qu’il tentait de s’enfuir de sa voiture. Les autorités sanitaires palestiniennes ont identifié l’homme comme étant Khaled Sabah, 24 ans.

Les groupes militants palestiniens Hamas et Jihad islamique ont salué l’attaque comme une réponse au raid militaire meurtrier de lundi.

« Les révolutionnaires en Cisjordanie frappent partout, et plus précisément là où (Israël) ne s’y attend pas », a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, décrivant la fusillade comme une « réaction aux crimes de l’occupation dans le camp de Jénine ».

Quelques heures après l’attaque, les colons israéliens ont envahi les villes palestiniennes, essayant d’incendier des propriétés et de briser des voitures avec des pierres. Quelques colons ont ouvert le feu sur des Palestiniens qui s’étaient aventurés hors de chez eux pour les affronter, a déclaré Daghlas. Des dizaines de Palestiniens ont été attaqués et blessés par des pierres dans tout le gouvernorat de Naplouse, a-t-il dit, y compris un journaliste palestinien frappé au visage. Des vidéos partagées en ligne montraient des incendies géants qui déchiraient la campagne.

Bien que l’ampleur des dégâts ne soit pas claire, des photos ont circulé pendant la nuit montrant des voitures carbonisées et des pare-brise brisés à travers le gouvernorat de Naplouse. Dans le village du nord de Luban e-Sharkiyaa, des images montraient une station-service partiellement brûlée et un dépanneur saccagé.

La ville de Hawara, dans le nord du pays, a été le théâtre d’un saccage meurtrier au début de cette année au cours duquel des colons israéliens ont incendié des dizaines de maisons et de voitures et fait un mort palestinien après qu’une attaque de militants palestiniens a tué deux frères israéliens.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’est réuni avec le chef de l’armée du pays et d’autres hauts responsables de la sécurité pour discuter d’une réponse à la fusillade. Les partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu ont intensifié la pression sur le gouvernement pour qu’il réprime durement la vague de violence palestinienne.

« Le moment est venu pour une opération militaire en Judée-Samarie », a déclaré le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, en utilisant le terme biblique pour la Cisjordanie. Depuis le lieu de l’attaque, il a exigé que le gouvernement lance des « assassinats ciblés depuis les airs », « démolisse des bâtiments », déporte les assaillants palestiniens et impose la peine de mort aux terroristes.

Le chef du Conseil Yesha, l’organisation faîtière des colons israéliens, a fait écho aux appels à une « large opération (militaire) ».

« Nous ne pouvons pas continuer à absorber ces coups et espérer que la vague de terrorisme passera », a déclaré Shlomo Ne’eman.

Le service de secours israélien a déclaré qu’une personne restait dans un état grave, deux personnes dans un état modéré et une autre dans un état léger. Les médecins ont rapporté avoir trouvé sept personnes souffrant de blessures par balle dans le restaurant de houmous et la station-service extérieure.

L’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a fermement condamné « le meurtre insensé de quatre Israéliens innocents » et s’est dit « profondément préoccupé par les morts civiles » des deux derniers jours.

La fusillade de mardi fait suite à des combats dans le camp de réfugiés du nord de Jénine qui ont tué six Palestiniens, dont un garçon de 15 ans, et blessé plus de 90 autres. Mardi, le nombre de morts du raid est passé à six lorsque Amjad Abu Jaas, 48 ​​ans, a succombé à des blessures subies lors de la fusillade, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens. Une douzaine de Palestiniens sont toujours dans un état critique. Huit soldats israéliens ont également été blessés.

Après le raid meurtrier, les Palestiniens se sont précipités aux points de contrôle pour jeter des pierres sur les véhicules militaires israéliens en signe de protestation. Dans la ville palestinienne de Husan, à l’ouest de Bethléem, les forces israéliennes ont tué un Palestinien qui, selon elles, aurait lancé une bombe incendiaire sur des soldats le long d’une autoroute de Cisjordanie lundi soir. Le ministère palestinien de la Santé a identifié l’homme tué comme étant Zakaria al-Zaoul, 21 ans.

Israël et les territoires palestiniens ont été en proie à des mois de violence, alimentés par plusieurs facteurs. Le militantisme croissant au sein d’une nouvelle génération de Palestiniens, la ligne dure du nouveau gouvernement d’extrême droite contre les Palestiniens et l’escalade de la répression militaire israélienne en Cisjordanie ont tous contribué à alimenter la violence et à saper les efforts visant à apaiser les tensions.

Israël a organisé des raids quasi nocturnes en Cisjordanie en réponse à un spasme de violence palestinienne au début de l’année dernière. Israël affirme que la plupart des 128 Palestiniens morts cette année étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant.

L’écrivain d’Associated Press Isaac Scharf à Jérusalem a contribué à ce rapport.

Isabel Debré, Associated Press