Des Palestiniens témoignent devant la Cour fédérale que Biden est complice du génocide

Dans un moment capital jour pour la quête visant à tenir Israël et ses alliés responsables de leur guerre brutale contre Gaza, des membres des principaux groupes palestiniens de défense des droits de l’homme, des résidents de Gaza et des Palestiniens américains ont soutenu vendredi devant un tribunal de district américain que l’administration Biden devrait mettre un terme à ses activités financières et financières. soutenir militairement Israël et respecter ses obligations de prévenir le génocide.

Les arguments sont venus dans un procès que le Centre pour les droits constitutionnels, ou CCR, a déposé en novembre contre le président Joe Biden, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, les accusant de complicité et d’incapacité à empêcher le « génocide en cours » dans la bande occupée. Témoignant soit en personne au palais de justice d’Oakland, en Californie, soit à distance depuis la Palestine, les plaignants ont parlé pendant près de trois heures de la dévastation délibérée provoquée par Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre.

L’audience a débuté quelques heures après que la Cour internationale de Justice de La Haye a jugé plausible qu’Israël ait commis des actes de génocide à Gaza, dans une affaire intentée par l’Afrique du Sud. Même si le tribunal des Nations Unies n’a pas réussi à ordonner un cessez-le-feu immédiat, un panel de juges a rendu une série de décisions historiques et a rejeté la demande d’Israël de classer l’affaire. Une résolution finale dans cette affaire devrait prendre des années.

Les avocats impliqués dans le procès en cours devant la Cour fédérale ont déclaré que la décision de la CIJ renforçait leur cause. Leur procès fait valoir que Biden, Blinken et Austin sont responsables en vertu de loi américaine pour avoir manqué à leur obligation de prévenir le génocide à Gaza. À Oakland, des dizaines de personnes ont fait la queue devant le palais de justice quelques heures avant l’audience de vendredi, selon les organisateurs sur le terrain, tandis que le flux Zoom atteignait sa capacité de 1 000 personnes.

L’administration Biden a soutenu que les allégations de génocide contre Israël sont « sans fondement » et « inutiles », tandis que vendredi, les avocats du gouvernement américain ont soutenu que le tribunal n’avait pas qualité pour décider de ce qu’ils considèrent comme une question de politique étrangère. Pendant ce temps, les plaignants, parmi lesquels plusieurs Palestiniens-Américains, ont parlé avec force de la nécessité pour le gouvernement américain de prendre des mesures immédiates pour sauver des vies.

Au cours des trois derniers mois, Israël a tué au moins 25 000 Palestiniens. un habitant sur 100 de Gaza.

Laila el-Haddad, une écrivaine palestino-américaine et l’une des plaignantes dans cette affaire, a décrit son quartier réduit à « un grand tas de sable » et le meurtre de dizaines de ses proches, dont certains ont été enterrés dans des fosses communes.

« Ma famille est tuée à mes frais », a-t-elle déclaré au tribunal. « Le président Biden pourrait, d’un seul coup de téléphone, mettre un terme à cela. »

Une vue de la dévastation due aux attaques israéliennes alors que les Palestiniens, revenus dans la région, tentent de rassembler des biens récupérables dans les débris de leurs maisons détruites dans la région d’Al-Zawaida à Deir Al-Balah, à Gaza, le 20 janvier 2024. . Photo : Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Questions de droit

Lors de l’audience, le juge américain Jeffrey S. White a longuement exposé l’impact de la guerre israélienne sur les civils palestiniens et le soutien du gouvernement américain à cette guerre, mais a indiqué que l’affaire pourrait en fin de compte dépendre de questions de compétence.

« Le peuple palestinien vit dans la peur et sans nourriture, sans soins médicaux, sans eau potable et sans aide humanitaire suffisante. Les accusés – le président des États-Unis et ses secrétaires d’État et de la Défense – ont fourni un soutien militaire, financier et diplomatique substantiel à Israël », a-t-il déclaré.

« Cependant, la principale préoccupation de ce tribunal est la limitation de sa propre portée juridictionnelle. »

Il a ensuite décrit cette affaire comme l’une des « plus difficiles » de sa carrière. « Vous avez été vu, vous avez été entendu par ce tribunal », a-t-il déclaré aux plaignants. “Je vais prendre cela extrêmement au sérieux.”

Les avocats du CCR et du ministère de la Justice ont délibéré pendant plus d’une heure sur la qualité du tribunal pour entendre l’affaire. Les avocats des plaignants ont fait référence à une autre affaire judiciaire accusant la Russie de génocide en Ukraine, que le gouvernement américain a soutenue, pour souligner la conscience de l’administration Biden de sa responsabilité de prendre des mesures pour prévenir le génocide.

Katherine Gallagher, avocate principale au CCR, a souligné que cette affaire ne constitue pas un « défi global au soutien militaire américain à Israël ».

« Cette affaire ne pose pas de question politique au tribunal », a-t-elle ajouté. « Ce ne sont pas des questions de politique. Ce sont des questions de droit.

L’avocate du ministère de la Justice, Jean Lin, a pour sa part fait référence à un concept juridique connu sous le nom de « doctrine des questions politiques » pour affirmer que le tribunal n’a aucune autorité sur les questions de politique étrangère. « C’est une doctrine de longue date selon laquelle le tribunal n’a pas compétence pour interdire au président d’exercer ses fonctions officielles », a-t-elle déclaré.

« Ce tribunal n’est pas le forum approprié », a-t-elle déclaré dans son discours de clôture.

« Les juges et les tribunaux ont un rôle à jouer pour faire respecter et concrétiser ce devoir qui nous incombe tous dans ce monde de prévenir un génocide », a déclaré l’avocate principale du CCR, Pamela Spees, dans son discours de clôture. “Et la seule réponse du gouvernement est de dire à ce tribunal qu’il ne peut même pas s’attaquer à cette question.”

« Tout a été détruit »

La dispute juridique a été suivie de près de trois heures de témoignages des plaignants, parmi lesquels figurent les groupes de défense des droits humains Defense for Children International – Palestine et Al-Haq, ainsi que les habitants de Gaza Ahmed Abu Artema, fondateur de la Grande Marche du retour de 2018. ; Omar Al-Najjar, médecin de 24 ans ; et Mohammed Ahmed Abu Rokbeh, qui ont tous perdu de nombreux proches depuis le début de la guerre. Parmi les plaignants figurent également des Américains palestiniens dont les familles à Gaza ont été soumises à une campagne de bombardements incessante de la part d’Israël.

Al-Najjar a convoqué à l’audience depuis le couloir d’un hôpital de Rafah, à la frontière avec l’Égypte. Vêtu de blouses médicales, il a décrit une infrastructure médicale débordée et sur le point de s’effondrer, des bombardements intenses et des combats à proximité d’installations médicales, ainsi que des travailleurs médicaux attaqués dans des zones que l’armée israélienne avait déclarées sûres.

« J’ai tout perdu dans cette guerre… Je n’ai que mon chagrin », a-t-il déclaré au tribunal. « C’est ce qu’Israël et ses partisans nous ont fait. »

Ahmed Abofoul, avocat palestinien et chercheur juridique à Al-Haq, a déclaré depuis le palais de justice qu’il avait perdu 60 membres de sa famille du seul côté paternel, dont 15 lors d’une seule frappe aérienne, et que nombre de leurs corps restaient sous les décombres. Son cousin, a-t-il expliqué, n’a pas pu récupérer les corps de ses cinq enfants, car l’armée israélienne lui tire dessus chaque fois qu’il tente de s’approcher de sa maison détruite. Abofoul a expliqué qu’il n’avait pas pu entrer en contact avec certains membres de sa famille après le début de la guerre et avec d’autres proches, notamment des enfants, sans accès à la nourriture et à l’eau.

« Les gens luttent pour avoir de quoi survivre », a-t-il déclaré. « Ceux qui survivent aux bombardements ne survivront probablement pas à rester dans cet état. »

Abofoul a également placé l’attaque actuelle dans le contexte du déplacement forcé des Palestiniens depuis la création de l’État d’Israël en 1948. Suppliant son grand-père d’évacuer vers une autre partie du territoire après le début de la guerre, les proches d’Abofoul ont rassuré le grand-père sur le fait qu’il finirait par rentrer chez lui. « C’est exactement ce qu’ils m’ont dit en 1948 », a-t-il répondu, faisant écho aux craintes de dizaines de milliers de Palestiniens déplacés selon lesquelles Israël cherche à les chasser pour de bon.

Des écoles, des universités, des églises et même des archives de Gaza ont été détruites pendant la guerre en cours, a ajouté Abofoul. « Tout a été détruit », a-t-il déclaré, « la Gaza que nous connaissons n’existe plus ».

El-Haddad, l’écrivaine, a déclaré au tribunal qu’elle se sentait obligée en tant qu’Américaine d’engager une action en justice contre l’administration Biden et qu’en entendant « notre président non seulement soutient activement cela, mais jette le doute sur la mort des membres de ma famille et d’autres ». étudiantes à Gaza » l’avait fait se sentir « déshumanisée » et « complètement invisible ».

“J’ai estimé que c’était mon devoir en tant qu’Américain dont les impôts et le gouvernement sont directement responsables de la mort de ma famille”, a-t-elle ajouté. « Mon gouvernement est complice de ce génocide en cours contre ma famille et de la destruction de tout ce que je connaissais et que j’aimais. »

Barry Trachtenberg, professeur d’histoire juive et auteur de deux livres sur l’Holocauste, a témoigné en tant que témoin expert dans cette affaire – malgré les objections répétées des avocats du ministère de la Justice. Lorsqu’il a déposé sa déclaration dans cette affaire en novembre, il a déclaré que quelque 11 000 Palestiniens avaient été tués. Aujourd’hui, ce nombre est bien plus élevé.

« Tout ce que nous craignions, et bien plus encore, se produit », a-t-il déclaré, soulignant que souvent, les poursuites judiciaires pour génocide surviennent longtemps après les faits. « Ce qui rend cette situation si unique, c’est que nous assistons au déroulement du génocide au moment même où nous parlons. Et nous sommes dans cette position incroyablement unique où nous pouvons réellement intervenir pour arrêter cela en utilisant les mécanismes du droit international dont nous disposons.

Une capture d’écran du président américain Joe Biden prononçant un discours télévisé en direct sur la guerre menée par Israël contre Gaza, le 10 octobre 2023. Photo : James Wakibia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Un cas historique

Les CCR Plainte de 89 pages expose, de manière minutieuse, les déclarations d’intentions génocidaires de la part des responsables israéliens, associées aux affirmations des responsables américains selon lesquelles ils soutiendraient l’effort de guerre d’Israël avec tous les outils à leur disposition.

« Les plus hauts responsables politiques et militaires israéliens ont fait des déclarations les 7, 8, 9 et 10 octobre, affirmant qu’ils avaient l’intention, en fait, de détruire Gaza »…