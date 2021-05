Des Palestiniens sautent de voiture et attaquent deux hommes juifs à West Hollywood – The Right Scoop

Un groupe d’une trentaine de Palestiniens aurait sauté d’une voiture à West Hollywood, dans un restaurant appelé Sushi Fumi, et aurait demandé à un groupe de personnes en attente qui était juif. Deux hommes ont déclaré qu’ils étaient juifs et le groupe de Palestiniens a commencé à les attaquer et à les battre.

La première vidéo ne montre que les coups:

Avertissement, violence graphique: Les partisans du Hamas traquent les Juifs à Los Angeles. Cette terreur a été faite après @Joe Biden loué publiquement @RashidaTlaib, une fière antisémite qui appelle les démocrates à prendre des mesures contre ce qu’elle dit être les violations des droits humains commises par Israël. pic.twitter.com/Nue0rKOszq – Richard Grenell (@RichardGrenell) 19 mai 2021

Dans cette deuxième vidéo, un témoin raconte ce qui s’est passé:

Un autre témoin: pic.twitter.com/7INLa13zEF – Richard Grenell (@RichardGrenell) 19 mai 2021

Voici ce qu’il a dit:

Un groupe de Palestiniens, une trentaine d’entre eux, a sauté d’une voiture et a demandé qui était juif. Deux types ont dit qu’ils l’étaient et ils ont commencé à les tabasser. Quelques personnes sont intervenues, même un arabe chrétien a sauté pour aider. … Ils sont apparemment en train de faire le tour de la ville et de demander qui est juif et de les battre. Ce sont des gars américains. Les choses ne vont pas bien.

En effet, les choses ne semblent pas bonnes. Je n’ai pas de détails sur les hommes qui ont été attaqués, mais j’espère qu’ils vont bien.