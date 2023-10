ASHDOD, Israël — À deux reprises lundi, ont déclaré des travailleurs humanitaires, l’armée israélienne a ordonné aux administrateurs de l’hôpital Al-Quds, dans le nord de Gaza, d’évacuer immédiatement l’établissement où des milliers de civils se réfugient pendant la guerre contre le Hamas.

Ce message a été renforcé par des frappes aériennes, dont certaines, selon eux, ont frappé à moins de 200 pieds de l’établissement rempli de Palestiniens terrifiés le long de ses couloirs, alors que le personnel médical continue de soigner environ 400 patients.

Mais pratiquement aucun des Palestiniens cachés à l’intérieur de l’hôpital ne tient compte des avertissements et des ordres d’évacuation, a déclaré Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l’ONU.

“Pour les personnes qui ne peuvent pas évacuer parce qu’elles n’ont nulle part où aller ou sont incapables de se déplacer, les avertissements préalables ne font aucune différence”, a déclaré Hastings dans un communiqué.

Nebal Farsakh, porte-parole de la Société du Croissant-Rouge palestinien, a déclaré lundi par téléphone à NBC News que quelque 14 000 personnes étaient coincées à l’intérieur de l’hôpital.

“Ils demandent aux gens d’évacuer eux-mêmes sans moyen de transport, sans carburant, sans voiture”, a déclaré Farsakh à propos des Israéliens. “Comment vont-ils y arriver ?”

L’armée israélienne a ordonné aux habitants du nord du territoire palestinien de quitter le territoire palestinien et de se déplacer vers le sud en vue d’attaques terrestres visant à chasser le Hamas, une organisation militante palestinienne désignée groupe terroriste par les États-Unis, l’UE et d’autres pays. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque terroriste sur plusieurs fronts qui a fait plus de 1 400 morts en Israël.

Peu de temps après, Israël a commencé à bombarder massivement Gaza et, au cours des derniers jours, des chars et des troupes ont pris position autour de la ville de Gaza.

De nombreux patients ne peuvent tout simplement pas être déplacés pour le moment, selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge. a déclaré dans un communiqué Dimanche, il a ajouté qu’il était “profondément alarmé” que les administrateurs aient “reçu l’ordre d’évacuer immédiatement l’hôpital”.

Une ambulance dans le nord de Gaza a subi de lourds dégâts après un intense bombardement tôt lundi. Croissant-Rouge palestinien

“Evacuer les patients, y compris ceux en soins intensifs, sous assistance respiratoire et les bébés dans des incubateurs, est proche, voire impossible dans la situation actuelle”, a déclaré la FICR. “Nos équipes font également état d’attaques violentes et de bombardements très proches de l’hôpital mettant encore davantage en danger les personnes.”

Le même scénario tragique se joue dans le territoire palestinien surpeuplé, où plus de 1,4 million de Palestiniens ont été déplacés par les combats, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (BCAH).

Au total, 10 hôpitaux qui servent encore des patients dans la ville de Gaza et dans le reste du nord de Gaza ont reçu l’ordre à plusieurs reprises d’évacuer, a indiqué l’agence, malgré le fait que des milliers de patients et de personnel médical, ainsi qu’environ 117 000 résidents déplacés internes, restent dans ces installations.

L’armée israélienne n’a pas répondu aux demandes de NBC News quant à savoir si elle ciblait la zone autour de l’hôpital Al-Quds pour inciter les gens à partir. L’hôpital est situé au nord de Wadi Gaza, qui est la ligne à partir de laquelle Israël a exhorté les Gazaouis à fuir vers le sud alors qu’il intensifie ses attaques contre les positions du Hamas.

Dans une déclaration ultérieure, un porte-parole de Tsahal a déclaré : « Nous pouvons dire que cela fait maintenant trois semaines que nous demandons à tout le monde dans le nord d’évacuer vers le sud. »

Des images de l’hôpital Al-Quds de la Société du Croissant-Rouge palestinien montraient les couloirs de l’hôpital remplis de familles, notamment de personnes âgées et de jeunes enfants dormant par terre ou sur des matelas, et avec les effets personnels avec lesquels ils s’étaient enfuis accrochés aux poignées de porte. Des personnes ont également été filmées en train de dormir devant l’entrée de l’hôpital.

D’autres hôpitaux de Gaza sont également devenus des refuges pour les Palestiniens pris entre le Hamas et l’armée israélienne, selon OCHA. Et les quartiers autour de l’hôpital indonésien, à Beit Lahia, et de l’hôpital Shifa, dans la ville de Gaza, ont également été touchés par des frappes aériennes, a rapporté l’agence.

Depuis le début de la guerre, plus d’un tiers des hôpitaux de Gaza (12 sur 35) et près des deux tiers des cliniques de soins de santé primaires (46 sur 72) ont été fermés en raison de dégâts ou d’une pénurie de carburant. selon à OCHA.

Israël a institué un blocus complet de Gaza après les attaques ; Récemment, certains camions ont apporté de l’aide, mais le carburant reste un produit controversé car Israël a déclaré craindre qu’il ne finisse entre les mains du Hamas. Certaines communications reviennent également à Gaza après une panne totale de près de deux jours.

Plus tôt dans le conflit, l’hôpital Al-Ahli à Gaza a été secoué par une explosion qui, selon les agences de renseignement américaines, était une roquette ratée par des militants palestiniens, bien qu’il ne soit pas clair quel groupe à Gaza en était responsable. Initialement, l’armée israélienne a été accusée à tort d’être responsable des ratés de tir des roquettes.

Les ordres d’évacuation de l’hôpital Al-Quds surviennent dans un contexte de crise humanitaire croissante à Gaza, où la plupart des habitants vivent sans électricité, sans accès à l’eau douce et à la nourriture et sont coupés du reste du monde en raison des interruptions du service Internet.

Farsakh, de la Société du Croissant-Rouge palestinien, a déclaré que ses collègues de l’hôpital lui ont dit que l’incapacité de communiquer avec le monde extérieur avait fait du week-end dernier l’une des expériences « les plus difficiles » qu’ils aient jamais vécues.

« Au moins avoir le sentiment que votre voix est entendue, comme si quelqu’un pouvait vous entendre », a déclaré Farsakh. “Cela ne vous sauvera pas la vie, mais au moins vous aurez l’impression que si quelque chose vous arrive, cela vous fera au moins vous sentir mieux.”

Jusqu’à présent, plus de 8 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début des combats entre le Hamas et Israël, dont au moins 3 324 enfants et 2 062 femmes, selon les chiffres fournis à l’ONU par Ministère de la Santé de Gaza. On estime que 20 242 personnes ont été blessées.

L’organisation Save the Children a déclaré dans un communiqué déclaration Dimanche, le nombre d’enfants tués signalés en Gaza au cours des trois dernières semaines a atteint des « proportions épiques » et a dépassé le nombre annuel d’enfants tués dans les zones de conflit du monde depuis 2019.

OCHA on estime que 1 800 personnes, dont au moins 940 enfants, sont toujours portées disparues et les responsables palestiniens de la santé craignent qu’ils ne soient coincés ou morts sous les décombres.

L’ONU signalé que les équipes de secours, principalement de la Défense civile palestinienne, « ont du mal à mener à bien leurs missions, au milieu de frappes aériennes continues et d’une grave pénurie de carburant pour faire fonctionner les véhicules et l’équipement ».

Pendant ce temps, au moins 33 camions transportant de l’eau, de la nourriture et des fournitures médicales dont on avait désespérément besoin sont arrivés dimanche à Gaza depuis l’Égypte via le terminal de Rafah, et 26 autres camions de ravitaillement sont arrivés dans le territoire palestinien lundi, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien.

Même si cette livraison constitue la plus importante livraison d’aide humanitaire depuis le début des combats, elle est encore loin d’atteindre les objectifs fixés. 104 camions par jour qui permettrait de livrer de la nourriture à la bande de Gaza sous blocus, selon l’organisation caritative Oxfam.

D’autres organisations non gouvernementales ont estimé que 400 camions sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des habitants de l’enclave palestinienne densément peuplée, dont l’économie est paralysée par un blocus imposé depuis 16 ans par Israël et soutenu par l’Égypte.

« Chaque jour, la situation s’aggrave », a déclaré Sally Abi Khalil, directrice régionale d’Oxfam pour le Moyen-Orient, dans un communiqué. déclaration. « Les enfants subissent de graves traumatismes à cause des bombardements constants. Leur eau potable est polluée ou rationnée, et bientôt les familles ne pourront peut-être plus les nourrir elles aussi. Combien de temps encore les habitants de Gaza devront-ils endurer ?

Chantal Da Silva a rapporté d’Israël ; Yasmine Salam et Corky Siemaszko ont rapporté de New York.