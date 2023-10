Des milliers de personnes prennent d’assaut les entrepôts alimentaires à Gaza pour s’emparer de farine et de produits de première nécessité, en signe de désespoir croissant.

L’agence humanitaire des Nations Unies affirme que des milliers de Palestiniens, désespérés par trois semaines de siège total et de bombardements, ont fait irruption dans plusieurs de ses entrepôts dans la bande de Gaza, emportant du blé, de la farine et d’autres produits de première nécessité.

« C’est un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège serré », a déclaré Thomas White, directeur de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Gaza.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a réitéré dimanche ses appels à mettre fin à l’effusion de sang et à convenir d’un cessez-le-feu pour mettre fin au « cauchemar ».

« La situation à Gaza devient de plus en plus désespérée d’heure en heure. Je regrette qu’au lieu d’une pause humanitaire indispensable, soutenue par la communauté internationale, Israël ait intensifié ses opérations militaires », a déclaré Guterres.

Israël a imposé un siège total – pas de nourriture, d’eau, d’électricité – à l’enclave palestinienne de 2,3 millions d’habitants à la suite de l’attaque du Hamas en Israël. Israël a autorisé un approvisionnement limité en produits de première nécessité et en médicaments. Des efforts sont en cours pour obtenir davantage de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments dans l’enclave qui subit d’intenses bombardements depuis le 7 octobre.

Le péage dépasse les 8 000

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts parmi les Palestiniens a dépassé les 8 000 – pour la plupart des femmes et des mineurs – alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé une « deuxième étape » dans la guerre après l’entrée des chars et de l’infanterie dans Gaza ce week-end.

Les bombardements du week-end – décrits par les habitants de Gaza comme les plus intenses de la guerre – ont coupé les communications dans le territoire vendredi soir, coupant largement les 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée du monde. Les communications ont été rétablies dans une grande partie de Gaza tôt dimanche.

L’armée israélienne a déclaré dimanche avoir frappé plus de 450 cibles au cours des dernières 24 heures, notamment des centres de commandement du Hamas, des postes d’observation et des positions de lancement de missiles antichar. Il a indiqué que davantage de forces terrestres avaient été envoyées à Gaza dans la nuit.





« Une aide maigre et incohérente »

L’UNRWA fournit des produits de première nécessité à Gaza et de nombreux Palestiniens déplacés se réfugient dans les écoles de l’UNRWA. Plusieurs hôpitaux ont fermé leurs portes et d’autres sont sur le point de fermer faute de carburant.

“Les approvisionnements sur le marché s’épuisent tandis que l’aide humanitaire arrivant dans la bande de Gaza par camions en provenance d’Egypte est insuffisante”, a déclaré l’UNRWA.

« Les besoins des communautés sont immenses, ne serait-ce que pour leur survie élémentaire, alors que l’aide que nous recevons est maigre et incohérente. »

Juliette Touma, porte-parole de l’agence, a déclaré que la foule avait fait irruption dans quatre établissements au total samedi. Elle a déclaré que les entrepôts ne contenaient pas de carburant, dont l’approvisionnement était critique depuis qu’Israël a interrompu toutes les expéditions après le début de la guerre.

L’un des entrepôts pillés est situé à Deir el-Balah, où l’UNRWA stocke les fournitures des convois humanitaires entrant dans Gaza en provenance d’Égypte.

White, le chef de l’UNRWA, a déclaré que le déplacement massif de personnes exerce une pression énorme sur les communautés d’accueil. « Certaines familles », a-t-il expliqué, « ont accueilli jusqu’à 50 membres de leur famille réfugiés dans un seul foyer ».





« Le système actuel de convois est voué à l’échec. Très peu de camions, des processus lents, des inspections strictes, des fournitures qui ne correspondent pas aux exigences de l’UNRWA et des autres organisations humanitaires, et surtout l’interdiction actuelle du carburant, sont autant de recettes pour un système défaillant », a-t-il ajouté.

L’UNRWA a déclaré que sa capacité à aider la population de Gaza a été complètement mise à rude épreuve par les raids aériens qui ont tué plus de 50 membres de son personnel et restreint la circulation des fournitures.

Plus que 613 000 1,4 million de personnes déplacées à Gaza trouvent refuge dans 150 installations de l’UNRWA à travers le territoire soumis au blocus.

Mais une grave surpopulation, un manque d’intimité et des installations sanitaires inadéquates exposent ces écoles à un risque de crise de santé publique grave et prolongée, ajoutant ainsi une pression sur un système de santé déjà surchargé, que les médecins et le ministère de la Santé décrivent comme étant dans un état d’effondrement total. .

L’agence des Nations Unies a déclaré que certains refuges hébergent actuellement 10 à 12 fois plus de personnes que leur capacité.