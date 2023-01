Des Palestiniens enterrent leurs morts alors que le risque d’une flambée avec Israël diminue

Commentez cette histoire Commenter

JERUSALEM – Les Palestiniens ont marché en colère vendredi alors qu’ils enterraient le dernier des 10 Palestiniens tués par des tirs israéliens la veille, alors même que la probabilité d’une conflagration majeure semblait diminuer après le raid israélien le plus meurtrier en deux décennies. Des échauffourées entre forces israéliennes et manifestants palestiniens ont éclaté après les funérailles d’un Palestinien de 22 ans au nord de Jérusalem et ailleurs en Cisjordanie occupée, mais le calme a régné dans la capitale contestée et dans la bande de Gaza bloquée.

Le raid de jeudi dans le camp de réfugiés de Jénine a dégénéré en une fusillade qui a tué au moins neuf Palestiniens, tandis que des affrontements ailleurs ont fait un dixième mort. Les militants de Gaza ont ensuite tiré des roquettes et Israël a effectué des frappes aériennes dans la nuit – mais l’échange a été limité, suivant un schéma familier qui permet aux deux parties de répondre sans entraîner de flambée majeure.

L’escalade pose un défi au secrétaire d’État américain Antony Blinken avant son voyage dans la région dimanche. Il discutera probablement des causes sous-jacentes du conflit qui continue de s’envenimer, de l’agenda du nouveau gouvernement d’extrême droite israélien et de la décision de l’Autorité palestinienne de mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël en représailles au raid meurtrier.

Le ministre israélien de la Défense, quant à lui, a ordonné à l’armée de se préparer à de nouvelles frappes dans la bande de Gaza « si nécessaire » – semblant également laisser ouverte la possibilité que la violence s’atténue.

Alors que les habitants de Jérusalem et de la Cisjordanie occupée restaient nerveux vendredi, les prières de midi dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, souvent un catalyseur d’affrontements entre Palestiniens et police israélienne, se sont déroulées dans un calme relatif.

Lors des funérailles du jeune homme de 22 ans, des foules de Palestiniens ont agité les drapeaux du Fatah, le parti qui contrôle l’Autorité palestinienne, et du Hamas militant, qui dirige Gaza. Dans les rues de la ville appelée al-Ram, des Palestiniens masqués ont lancé des pierres et tiré des feux d’artifice sur la police israélienne, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes.

Mais jusqu’à présent, les roquettes palestiniennes et les frappes aériennes israéliennes semblaient limitées afin d’empêcher l’escalade vers une guerre à part entière. Israël et le Hamas ont mené quatre guerres et plusieurs petites escarmouches depuis que le groupe militant a pris le pouvoir à Gaza aux mains des forces palestiniennes rivales en 2007.

Les roquettes des Palestiniens ont été tirées vers le sud d’Israël, tandis que les frappes aériennes non létales d’Israël visaient des cibles à Gaza, telles que des camps d’entraînement et un site souterrain de fabrication de roquettes.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que l’armée avait porté un “coup dur” aux militants palestiniens à Gaza et a déclaré que l’armée se préparait à frapper “des cibles de haute qualité… jusqu’à ce que la paix soit rétablie pour les citoyens d’Israël”.

Vendredi, la police israélienne était en force à Jérusalem, alors que des dizaines de fidèles musulmans se rassemblaient pour prier dans la cour en pierre de la mosquée Al-Aqsa et chantaient en solidarité avec les personnes tuées lors du raid de Jénine.

Les tensions sur le lieu saint, vénéré par les Juifs sous le nom de Mont du Temple, ont déclenché des violences dans le passé, y compris une guerre sanglante à Gaza en 2021. Le site est considéré comme le troisième lieu le plus sacré de l’islam et le lieu le plus saint du judaïsme.

“Dans l’esprit et le sang, nous vous sacrifierons”, ont crié les fidèles musulmans. « Salutations Jénine, salutations Gaza.

Eyad Shaher, un ouvrier du bâtiment de 45 ans de Bethléem qui prie chaque semaine à Al-Aqsa, a déclaré qu’il était soulagé d’avoir une matinée paisible.

“Dieu merci, c’était bien et il n’y a eu aucun problème après cette maudite journée”, a-t-il déclaré, faisant référence aux événements de jeudi.

Les tensions sont montées en flèche depuis qu’Israël a intensifié ses raids en Cisjordanie au printemps dernier, à la suite d’une série d’attaques palestiniennes. Jénine, qui était un bastion militant important pendant l’Intifada de 2000-2005 et qui a de nouveau émergé comme tel, a été au centre de nombreuses opérations israéliennes. Parmi les morts du raid de jeudi figuraient sept militants et une femme de 61 ans.

Près de 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est l’année dernière, faisant de 2022 la plus meurtrière dans ces territoires depuis 2004, selon le principal groupe de défense des droits israélien B’Tselem. L’année dernière, 30 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Jusqu’à présent cette année, 30 Palestiniens ont été tués, selon un décompte de l’Associated Press.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Anwar Gargash, haut diplomate aux Émirats arabes unis, a averti vendredi que “l’escalade israélienne à Jénine est dangereuse et inquiétante et sape les efforts internationaux pour faire avancer la priorité de l’agenda de paix”. Les Émirats arabes unis ont reconnu Israël en 2020 avec Bahreïn, qui est resté silencieux sur la montée de la violence.

La nouvelle des neuf morts à Jénine et des roquettes nocturnes a retenti vendredi dans les téléphones et les radios de la vieille ville de Jérusalem alors que de jeunes Palestiniens se promenaient et que des femmes vendaient des raisins secs.

Ibrahim Salameh, un jeune de 21 ans qui fume sur les marches de la porte de Damas, a déclaré qu’il n’avait jamais eu aussi peur. Mercredi, a-t-il dit, son voisin adolescent a été tué alors que la police pénétrait dans le camp de réfugiés de Shuafat pour démolir la maison d’un agresseur.

“Chaque jour, il y a de plus en plus de peur, plus de tension”, a-t-il déclaré. “D’une manière ou d’une autre, je vis avec cette idée qu’à tout moment je pourrais être abattu.”

En Cisjordanie, le Fatah a annoncé une grève générale et la plupart des magasins ont été fermés dans les villes palestiniennes. L’AP a déclaré jeudi qu’elle mettrait fin aux liens que ses forces de sécurité entretiennent avec Israël dans un effort commun pour contenir les militants islamiques. Les menaces précédentes ont été de courte durée, en partie à cause des avantages que l’autorité tire de la relation, et aussi à cause des pressions américaines et israéliennes.

L’AP a un contrôle limité sur les enclaves dispersées en Cisjordanie, et presque aucun sur les bastions militants comme le camp de Jénine.

Israël affirme que ses raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer les attaques. Les Palestiniens disent qu’ils renforcent encore l’occupation israélienne de 55 ans et sans fin de la Cisjordanie, qu’Israël a capturée avec Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent que ces territoires forment un État éventuel.

Israël a établi des dizaines de colonies en Cisjordanie qui abritent aujourd’hui 500 000 personnes. Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme illégales et comme un obstacle à la paix, alors même que les pourparlers pour mettre fin au conflit sont moribonds depuis plus d’une décennie.