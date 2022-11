Des Palestiniens disent qu’un adolescent est mort après un raid israélien en Cisjordanie

Des assaillants palestiniens ont tué au moins 24 personnes en Israël depuis le début de 2022. L’intensification des combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est a également tué quelque 130 Palestiniens cette année, ce qui en fait le plus meurtrier depuis 2006, selon le groupe israélien de défense des droits B ‘Tselem.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a depuis maintenu une occupation militaire sur le territoire et y a installé plus de 500 000 personnes. Les Palestiniens recherchent le territoire, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, pour un futur État indépendant.