Des Palestiniens disent qu’un adolescent a été tué par l’armée lors d’affrontements en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Un Palestinien de 16 ans a été tué jeudi par des tirs israéliens lors d’un raid d’arrestation dans la ville occupée de Naplouse en Cisjordanie jeudi, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

C’est la dernière effusion de sang dans la région qui a vu les tensions israélo-palestiniennes monter en flèche depuis près d’un an. Un groupe de défense des droits israélien a déclaré plus tôt cette semaine que 2022 était l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2004, une période de violence intense survenue lors d’un soulèvement palestinien.

Les responsables palestiniens de la santé ont déclaré qu’Amer Abu Zeitoun, 16 ans, est mort après avoir reçu une balle dans la tête par des soldats israéliens.

L’agence de presse officielle palestinienne WAFA a déclaré qu’Abu Zeitoun avait été abattu lors d’affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens lors d’un raid d’arrestation de l’armée. Il n’était pas immédiatement clair si Abu Zeitoun participait aux affrontements.

La police israélienne a déclaré qu’une force conjointe de soldats, de la police des frontières et d’agents de sécurité du Shin Bet a arrêté deux personnes recherchées dans le camp de réfugiés de Balata à côté de Naplouse.

La police a déclaré que des Palestiniens armés avaient attaqué les troupes, qui avaient riposté. Il a confirmé que les troupes avaient tiré sur “une personne armée, qui a tiré sur les forces à bout portant”.

L’armée israélienne mène des raids quasi quotidiens dans les villes palestiniennes depuis une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens qui ont fait 19 morts au printemps dernier.

Près de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est l’année dernière, selon les chiffres de B’Tselem, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2004, lorsque 197 Palestiniens ont été tués. Une nouvelle vague d’attaques a tué au moins neuf autres Israéliens à l’automne.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens les voient comme un renforcement supplémentaire de l’occupation israélienne de la Cisjordanie qui dure depuis 55 ans.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État.

The Associated Press