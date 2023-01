Des Palestiniens disent qu’un adolescent a été tué par l’armée lors d’affrontements en Cisjordanie

C’est la dernière effusion de sang dans la région qui a vu les tensions israélo-palestiniennes monter en flèche depuis près d’un an. Un groupe de défense des droits israélien a déclaré plus tôt cette semaine que 2022 était l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2004, une période de violence intense survenue lors d’un soulèvement palestinien.