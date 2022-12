Des Palestiniens disent que l’armée israélienne a tué un homme lors d’affrontements en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie – Des médecins palestiniens ont déclaré que les forces israéliennes avaient abattu un homme de 23 ans et en avaient blessé cinq autres tôt jeudi lors d’affrontements en Cisjordanie occupée.

Daraghmeh était originaire de la ville voisine de Tubas et était joueur de football pour l’équipe locale de la ville. On ne savait pas s’il participait aux affrontements.

Quelque 150 Palestiniens et 31 Israéliens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, selon les chiffres officiels, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006.