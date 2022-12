Des Palestiniens disent que l’armée israélienne a tué un homme lors d’affrontements en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Des médecins palestiniens ont déclaré que les forces israéliennes avaient abattu un homme de 23 ans et en avaient blessé cinq autres tôt jeudi lors d’affrontements en Cisjordanie occupée.

Ahmed Daraghmeh a été mortellement blessé lorsque des militants palestiniens ont échangé des tirs avec des troupes israéliennes qui sont entrées dans la ville de Naplouse pour escorter des fidèles juifs vers un site connu sous le nom de tombeau biblique de Joseph dans la ville palestinienne.

Des bruits de coups de feu ont été entendus dans des vidéos amateurs que les Palestiniens ont enregistrées depuis leurs fenêtres.

Daraghmeh était originaire de la ville voisine de Tubas et était joueur de football pour l’équipe locale de la ville. On ne savait pas s’il participait aux affrontements.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de l’armée israélienne.

Quelque 150 Palestiniens et 31 Israéliens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, selon les chiffres officiels, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006.

Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres et certaines personnes non impliquées dans la violence ont également été tués.

The Associated Press