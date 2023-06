Des Palestiniens armés tuent 4 Israéliens dans une station-service et un restaurant en Cisjordanie

Des hommes armés palestiniens ont abattu mardi quatre Israéliens près d’une colonie juive en Cisjordanie occupée lors d’une attaque qui, selon le groupe militant du Hamas, était une réponse à un raid des forces israéliennes la veille dans la ville brûlante de Jénine.

Quatre autres personnes ont été blessées lorsque les hommes armés ont ouvert le feu sur un restaurant en bordure de route et une station-service près de la colonie d’Eli, ont indiqué les services d’urgence. L’un des morts était un lycéen, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le groupe islamiste Hamas a déclaré que les deux hommes armés étaient membres de sa branche armée. L’un a été abattu par un civil sur les lieux et le second par les forces de sécurité israéliennes qui l’avaient retrouvé après avoir fui la zone, ont indiqué les autorités.

« Quand je suis arrivé à la station-service, j’ai vu le terroriste, je l’ai vu se diriger vers une voiture dans laquelle un homme était assis. Il lui a tiré dessus », a déclaré Morel Nicker, 28 ans, qui fait partie de l’équipe de sécurité d’Eli. son lit d’hôpital. « Je lui ai tiré dessus, il m’a tiré dessus. Je n’ai pas arrêté de tirer jusqu’à ce qu’il arrête de bouger. »

La Cisjordanie a connu une forte augmentation de la violence au cours des 15 derniers mois avec une intensification des raids de l’armée israélienne au milieu d’une série d’attaques de rue palestiniennes et d’agressions de colons israéliens.

La fusillade de mardi a eu lieu un jour après une fusillade de plusieurs heures entre des combattants palestiniens et des troupes israéliennes soutenues par des hélicoptères de combat à Jénine, un important bastion des groupes armés palestiniens en Cisjordanie.

Des experts médico-légaux israéliens inspectent les lieux de l’attaque mardi. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

Six Palestiniens ont été tués et plus de 90 blessés et sept membres du personnel israélien ont également été blessés au cours de l’un des affrontements les plus intenses en Cisjordanie depuis des mois.

« Nous continuerons à combattre le terrorisme de toutes nos forces et nous le vaincrons », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué avant de convoquer les chefs de la sécurité.

Le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé Netanyahu à lancer une opération militaire à grande échelle en Cisjordanie et a exhorté les colons juifs de la région à porter une arme, faisant écho aux déclarations qu’il a faites après de tels incidents passés.

Attaque « héroïque », selon le Hamas

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et dispose d’un réseau de combattants à travers la Cisjordanie, a décrit l’attaque comme une réponse « héroïque » à l’opération israélienne de lundi à Jénine et a déclaré qu’elle pourrait être suivie d’autres actions contre les Israéliens « qui briseront leur fragile État et transformer la vie de leurs soldats et colons en cauchemar. »

Des habitants et un responsable local du village palestinien voisin de Huwara ont déclaré qu’après la tombée de la nuit, des colons israéliens ont incendié une voiture et incendié des champs dans la région, en représailles apparentes à l’attaque.

Des impacts de balles criblent le pare-brise d’un véhicule appartenant à un Palestinien soupçonné d’avoir participé à la fusillade, après que les forces de sécurité israéliennes ont tiré sur la voiture dans la ville de Tubas, en Cisjordanie. (Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images)

L’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a condamné l’attaque d’Eli et s’est dit « profondément préoccupé par les morts et les blessés civils survenus en Cisjordanie ces dernières 48 heures, y compris des mineurs ».

Les pourparlers de paix négociés par les États-Unis entre Israël et les Palestiniens, visant à établir un État en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, se sont effondrés en 2014 et ne montrent aucun signe de reprise.

Le gouvernement d’extrême droite israélien est déterminé à étendre les colonies en Cisjordanie, qui a été capturée lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et où les Palestiniens exercent une autonomie limitée et où l’armée gouverne plus de la moitié du territoire.

Le gouvernement de Netanyahu comprend des membres qui excluent un État palestinien, tandis que le Hamas rejette la coexistence avec Israël.