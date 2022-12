Des Palestiniens affirment qu’un homme a été tué lors d’un raid israélien en Cisjordanie

La montée des tensions israélo-palestiniennes a fait de 2022 l’année la plus meurtrière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est dans le conflit de longue date depuis 2006. Une nouvelle escalade semble probable, car le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël est sur le point d’être installé dans les prochaines semaines, avec le retour au pouvoir de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu.