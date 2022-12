Des Palestiniens affirment qu’un homme a été tué lors d’un raid israélien en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Des responsables de la santé palestiniens ont déclaré qu’un Palestinien avait été tué par des tirs israéliens lors d’un raid militaire en Cisjordanie occupée lundi.

Il s’agit du dernier décès d’une récente flambée de violence sur le territoire. L’armée israélienne mène des raids quotidiens dans toute la Cisjordanie depuis le printemps.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a déclaré que des soldats sont entrés tôt lundi dans le camp de réfugiés de Deheishe près de la ville de Bethléem, provoquant des affrontements avec un groupe de résidents locaux. Les soldats ont ensuite tiré des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur la foule, a-t-il ajouté.

L’agence a indiqué qu’Omar Manaa, 22 ans, a été tué tandis que six autres Palestiniens ont été blessés. Quatre ont été arrêtés.

L’armée israélienne a déclaré que des soldats étaient entrés dans le camp pour arrêter trois militants recherchés. Il a indiqué que les soldats avaient ouvert le feu après que la foule leur ait lancé des pierres et des bombes incendiaires.

La montée des tensions israélo-palestiniennes a fait de 2022 l’année la plus meurtrière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est dans le conflit de longue date depuis 2006. Une nouvelle escalade semble probable, car le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël est sur le point d’être installé dans les prochaines semaines, avec le retour au pouvoir de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens cette année. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

La fusillade mortelle de lundi est intervenue sur fond de mois de raids d’arrestations israéliens en Cisjordanie, provoqués par une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps qui ont tué 19 personnes. L’armée affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques, mais les Palestiniens disent qu’ils enracinent l’occupation illimitée d’Israël, qui en est maintenant à sa 56e année. Une récente vague d’attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes a tué neuf personnes supplémentaires.

The Associated Press