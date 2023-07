Deux pairs britanniques faisaient partie des 50 personnes qui ont assisté à une fête organisée par l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni dans son opulente résidence de l’ouest de Londres le mois dernier, pour marquer la création d’une Russie indépendante de l’Union soviétique.

Andrei Kelin, l’ambassadeur de Russie, a pris la parole lors de l’événement où il cherchait à justifier l’invasion sanglante de son pays en Ukraine, tandis que parmi les participants figuraient le conservateur Lord Balfe et le député Lord Skidelsky.

Un compte rendu de l’événement publié par le Sunday Times comprend des photos de Kelin, qui est banni du parlement britannique, s’adressant à un public d’environ 50 personnes, dont le personnel de l’ambassade de Russie, des diplomates étrangers et un certain nombre de Britanniques.

Kelin aurait déclaré que « pour se développer normalement, la Russie doit d’abord faire face à des menaces importantes à sa sécurité » – une référence claire à l’attaque de Moscou contre l’Ukraine en février dernier visant à renverser le gouvernement élu du président Volodymyr Zelenskiy.

L’ambassadeur a également accusé la Grande-Bretagne d’avoir fait une « grosse erreur de calcul stratégique » en s’engageant dans une approche conflictuelle à Moscou. Le Royaume-Uni, aux côtés d’autres pays occidentaux, a fortement soutenu l’Ukraine, fournissant des armes et de l’aide depuis le début de la guerre pour aider Kiev à restaurer ses frontières internationalement reconnues.

Balfe a confirmé au Guardian qu’il était présent à l’événement, où il a déclaré avoir eu une conversation superficielle avec l’attaché de défense russe. Le pair a déclaré qu’il pensait qu’il devrait éventuellement y avoir un règlement négocié dans lequel l’Ukraine céderait un territoire à la Russie.

« Pour être honnête, l’Ukraine est un pays en désordre. Il a été réuni par Churchill et Staline vers la fin de la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il croyait que « la Crimée est définitivement russe » et que Moscou avait des revendications légitimes sur Donetsk et Lougansk, alors qu’il devrait y avoir des négociations autour d’un corridor terrestre vers la Crimée.

Balfe est un ancien eurodéputé travailliste qui a fait défection aux conservateurs en 2002 et a eu l’habitude de faire des déclarations favorables à la Russie. Lors de la crise d’empoisonnement de Skripal en 2018, Balfe a fait écho aux appels de la Russie pour inspecter l’agent neurotoxique utilisé.

Skidelsky, économiste et crossbencher qui a été membre des conservateurs, des travaillistes et du SDP, a déclaré qu’il était opposé à l’invasion russe de l’Ukraine, mais qu’il était présent parce que « je voulais montrer mon respect et mon affection pour le peuple russe sur son territoire national ». jour, surtout dans ces circonstances ».

Le pair a également été directeur non exécutif d’une compagnie pétrolière russe, Russneft, entre 2016 et 2021, et a écrit une lettre peu après l’invasion de Moscou qui, tout en condamnant l’invasion, a également demandé pourquoi l’Occident n’avait pas pris l’engagement que l’Otan n’étendrait pas son adhésion à l’Ukraine.

L’ambassade de Russie à Londres a été contactée pour commentaires.