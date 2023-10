Des paillettes jetées sur Sir Keir Starmer pendant son discours – un manifestant arrêté pour grave atteinte à la sécurité | Actualités politiques

Un manifestant a jeté des paillettes sur Sir Keir Starmer au début de son discours à la conférence travailliste, constituant une grave atteinte à la sécurité.

Le chef de l’opposition était applaudi par les délégués lorsqu’un militant en costume et t-shirt a pris d’assaut la scène.

Le manifestant a crié « la vraie démocratie est dirigée par les citoyens, la politique a besoin d’être mise à jour », provoquant des huées et des regards inquiets de la part du public.

Des paillettes ont couvert les épaules de Sir Keir et le manifestant a crié « nous sommes en crise, nous sommes en crise » alors qu’il était emmené par la sécurité.

L’homme de 28 ans a continué à crier alors qu’il était tiré par terre vers la sortie. Il a ensuite été placé dans un fourgon de police et arrêté, soupçonné d’agression, de trouble à l’ordre public et de nuisance publique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:13

Un manifestant syndical emmené dans un fourgon de police



Sir Keir a été vu en train d’essayer d’enlever les paillettes de sa veste de costume, mais il l’a ensuite retiré et a retroussé ses manches avec un sourire.

De grandes taches de paillettes étaient encore visibles sur sa chemise blanche et y sont restées pendant toute la durée de son discours d’ouverture.

Les délégués ont applaudi avec sympathie pendant que le leader travailliste se ressaisissait.

Sous les acclamations de la foule, Sir Keir a commencé par dire : « S’il pense que cela me dérange, il ne me connaît pas. Protestation ou pouvoir, c’est pourquoi nous avons changé de parti. »

S’adressant au Politics Hub de Sky News avec Sophy Ridge, la secrétaire fantôme à la justice du Labour, Shabana Mahmood, a déclaré que les responsables du parti chercheraient une explication complète.

Elle a ajouté : « Je sais que des questions sont posées ce soir, et je sais que l’exécutif national du parti… attendra un compte rendu complet de la manière exacte dont cela a été autorisé à se produire. »

Mme Mahmood a déclaré que des discussions étaient également en cours avec le personnel de sécurité sur le lieu de la conférence.

Plus tard dans son discours, Sir Keir a exposé sa vision d’un « décennie du renouveau national » sous le parti travailliste, indiquant qu’il souhaite au moins deux mandats au pouvoir.

Et dans un clin d’œil au New Labour, Sir Keir a déclaré que le pays avait « 13 années de ‘les choses ne peuvent que s’améliorer’ contre 13 années de ‘les choses n’ont fait qu’empirer' ».

Starmer s’adresse directement aux électeurs conservateurs – mises à jour en direct

Un groupe se faisant appeler People Demand Democracy a affirmé plus tard que le manifestant avait agi en son nom.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Pendant le discours de Keir Starmer à la conférence du parti travailliste cet après-midi, un seul manifestant est monté sur scène et a temporairement arrêté le discours. L’individu a couvert Starmer de paillettes et portait un t-shirt disant « Le peuple exige la démocratie ».

« People Demand Democracy est un nouveau groupe appelant à une amélioration du système politique britannique en utilisant la désobéissance civile pour faire passer son message. Ils réclament un système de vote juste et proportionnel pour les élections à Westminster et une Chambre nationale des citoyens permanente et juridiquement contraignante. , sélectionné par loterie démocratique. »

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Le manifestant, qui n’a pas été nommé, a déclaré : « Le Parti travailliste a été capturé, les donateurs et les lobbyistes ont plus de contrôle sur Keir Starmer que sur ses membres. Une Chambre des citoyens forcera les politiciens à écouter les gens, elle démantelera leur relations avec les riches, cela créerait un changement significatif dans notre économie et corrigerait les inégalités.

Plus tard, la police du Merseyside a déclaré : « Un homme de 28 ans du Surrey a été arrêté à la suite d’un incident survenu lors de la conférence du parti travailliste plus tôt cet après-midi.

« Il a été emmené au commissariat où il sera interrogé par la police. »

Au fil des ans, les dirigeants des partis ont subi de multiples failles de sécurité lors de leurs discours d’ouverture lors de conférences.

L’année dernière, Des manifestants de Greenpeace ont interrompu Liz Truss – avec deux femmes brandissant une banderole sur laquelle on pouvait lire « Qui a voté pour ça ? »

L’affiche leur a été arrachée des mains et ils ont été escortés hors de la salle de conférence.

En 2017, les conservateurs avaient également promis de revoir les mesures de sécurité en farceur. a tenté de remettre à Theresa May un faux P45 lors de son discours.

Ministre de l’Intérieur, Suella Braverman a également été chahuté la semaine dernière par un membre de son propre parti, qui a été expulsé de force après avoir affirmé que son discours était un « discours homophobe ».