Des pailles en papier contiennent des produits chimiques durables et potentiellement toxiques – étude | Actualités scientifiques et technologiques

Les pailles en papier contiennent des produits chimiques potentiellement toxiques qui pourraient présenter un risque pour les personnes, la faune et l’environnement, selon une étude.

Des substances poly- et perfluoroalkyles (PFAS), qui sont durables et potentiellement destructrices pour la santé humaine au fil du temps, ont été découvertes dans la majorité des pailles de papier et de bambou testées.

Les pailles sont considérées comme « écologiques » par rapport à leurs homologues en plastique, qui ont été interdit au Royaume-Uni depuis 2020.

L’étude européenne révolutionnaire a analysé des pailles fabriquées à partir d’une gamme de matériaux provenant de magasins et de restaurants de restauration rapide et a révélé que 18 marques de pailles en papier sur 20 contenaient des PFAS, avec une fréquence de détection plus faible dans les versions en plastique et en verre.

La recherche n’a pas examiné si les PFAS s’échappaient des pailles dans les liquides.

Le PFAS le plus couramment trouvé, l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), est interdit dans le monde entier depuis 2020.

Aucune trace de PFAS n’a été détectée dans aucune des pailles en acier testées.

Les concentrations de PFAS se sont révélées faibles et, comme l’utilisation de la paille est rare, le Belge les chercheurs ont déclaré qu’ils présentaient un risque limité pour la santé humaine.

Cependant, ils ont averti que les produits chimiques pourraient s’accumuler dans le corps pendant de nombreuses années.

Les produits chimiques ont été associés à un certain nombre de problèmes de santé, notamment une réponse plus faible aux vaccins, un poids à la naissance plus faible, des maladies de la thyroïde, une augmentation du taux de cholestérol, des lésions hépatiques, un cancer du rein et un cancer des testicules.

La présence de PFAS dans la majeure partie des pailles en papier était due au fait qu’elles étaient utilisées comme revêtement hydrofuge, dans certains cas, ont ajouté les chercheurs.

Le Dr Thimo Groffen, de l’Université d’Anvers, a déclaré que les chercheurs voulaient savoir si les PFAS se trouvaient dans les pailles à base de plantes vendues en Belgique, après leur découverte dans les pailles vendues aux États-Unis.

Après les conclusions, il a préconisé l’utilisation de pailles en acier mais a également conseillé « d’éviter du tout d’utiliser des pailles ».

Le Dr Groffen a ajouté : « Les pailles fabriquées à partir de matériaux d’origine végétale, tels que le papier et le bambou, sont souvent présentées comme étant plus durables et plus respectueuses de l’environnement que celles fabriquées à partir de plastique.

« Cependant, la présence de PFAS dans ces pailles signifie que ce n’est pas nécessairement vrai. »

Les PFAS sont notamment utilisés dans des articles tels que les vêtements d’extérieur et les poêles antiadhésives car ils résistent à l’eau, à la chaleur et aux taches.