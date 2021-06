Les OVNIS ont été dissimulés pendant des décennies, car les militaires du monde entier veulent exploiter une technologie de pointe «incroyable» utilisée par le mystérieux engin, explique le cinéaste Jeremy Corbell.

Corbell a été à l’origine d’une série de fuites très médiatisées mettant en scène des rencontres entre des ovnis et l’armée américaine – plus récemment 14 engins semblant envahir l’USS Omaha.

5 Jeremy Corbell est devenu une voix de premier plan pour la transparence des ovnis aux États-Unis

Le cinéaste est devenu l’une des principales voix appelant le gouvernement américain à enfin publier ce qu’il sait sur les phénomènes étranges.

Les services de renseignement américains devraient publier un rapport historique dans quelques semaines, qui ne devrait pas exclure une éventuelle origine extraterrestre des rencontres bizarres.

Des vidéos divulguées – qui ont été confirmées par le Pentagone comme authentiques – montrent des objets qui semblent se déplacer à des vitesses incroyables et d’une manière qui ne correspond pas aux capacités technologiques humaines connues.

Corbell attribue les efforts d’une communauté dévouée d’amateurs d’ovnis pour avoir aidé à faire pression sur le gouvernement américain pour qu’il commence enfin à s’ouvrir après des décennies de secret sur ce qu’il a décrit comme un « phénomène mondial ».

Et il pense que la population mondiale est prête à connaître la vérité sur ce qui se passe dans nos cieux – des suggestions injurieuses que cela pourrait être de l’hystérie comme « La guerre des mondes ».

Cependant, Corbell a déclaré à The Sun Online que la seule raison derrière le voile du silence – qui dure depuis environ 70 ans – est le désir des militaires d’exploiter toute technologie possible à partir des ovnis.

« Nous savons déjà comment le public va réagir, car il y a eu ce lent sentiment de confirmation au fil des ans », a déclaré Corbell.

« La plupart du public n’est pas dans la même position que les militaires qui veulent exploiter ces technologies avant de les admettre – c’est ce qu’ils essaient de faire, pour s’assurer qu’ils ont un avantage technologique pour la guerre.

« C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le secret est en place depuis l’époque de Roswell, car c’est le mandat du ministère de la Défense de défendre.

« Donc, une partie de cette stratégie consiste à ne pas montrer vos cartes et à exploiter les technologies de la prochaine génération pour essayer d’avoir une longueur d’avance dans la guerre et le combat. »

5 Image fixe prise le 15 juillet 2019 à bord de l’USS Omaha montrant un globe flottant au large de San Diego,

5 Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

5 Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Corbell avait déjà réalisé un film documentaire de 2018 Bob Lazar : Zone 51 et les soucoupes volantes – qui raconte l’histoire de Lazar, qui prétend être un ancien physicien du gouvernement américain qui a travaillé avec la technologie des ovnis.

L’histoire de Lazar a été très scrutée, mais ses affirmations extraordinaires reviennent à nouveau sous les projecteurs au milieu d’une ferveur d’intérêt autour du sujet.

Et plus tôt cette année, des demandes de FOI semblaient montrer que le Pentagone avait peut-être « retenu et testé » des épaves d’ovnis, et l’ancien sénateur Harry Reid a affirmé que les débris pourraient être entre les mains du géant de la défense Lockheed Martin.

Pendant ce temps, d’anciens responsables ont affirmé que le Pentagone était en possession du « matériel exotique ».

Corbell a décrit les capacités dont ont été témoins les pilotes – comme le commandant de bord de l’US Navy David Fravor lors de la rencontre « TicTac » – comme « incroyables » et a déclaré que la reconnaissance de cette apparente supériorité technologique contribue également à favoriser la divulgation.

Il a déclaré à The Sun Online : « Qui possède ces technologies ? Qui les a ? Parce que celui qui les a est beaucoup plus avancé. En ce qui concerne la guerre, la supériorité est incroyable.

« Vous écoutez le commandant Fravor engager l’OVNI ‘TicTac’ et il n’a eu aucune chance, aucune chance.

«Cette chose a déjoué, dépassé et tiré quand elle le voulait. C’est pourquoi nous voyons la stigmatisation se dissoudre.

5 Bob Lazar prétend avoir travaillé dans la zone 51 et vu des ovnis Crédit : Orchard Films

Les ovnis sont maintenant plus communément appelés dans les cercles scientifiques et du renseignement sous le nom de phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Le problème a également été pendant longtemps relégué aux marges du discours public, mais a été mis sous les projecteurs ces dernières années alors que des vidéos montraient des rencontres d’OVNI avec l’US Navy.

Et maintenant, à la suite d’interventions de pilotes militaires américains, de sénateurs et de membres du Congrès américains, et même du président américain Barack Obama, la question est discutée comme un grave problème de sécurité nationale.

Les théories concurrentes sur les rencontres étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

‘NON IDENTIFIE JUSQU’A IDENTIFIE’

Corbell a déclaré à The Sun Online pour l’instant que les objets restent fermement « non identifiés » – mais il espère plus de réponses.

Il a dit : « Nous sommes dans une nouvelle ère de transparence OVNI, j’espère. Et nous n’avons pas les réponses, je ne sais pas d’où elles viennent – tout le monde essaie de me coincer, « ce sont des extraterrestres ? » mais je n’en ai aucune idée.

« Ceux-ci ne sont pas identifiés jusqu’à ce qu’ils soient identifiés. »

Le cinéaste a ajouté : « Collectivement, nous défendons les intérêts du public et nous exigeons des réponses.

« C’est la pression sociale et l’utilisation des médias sociaux si fébrilement maintenant qu’elle force vraiment la main du Pentagone à travers nos représentants. »

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et comme un addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

Le rapport sur les ovnis – qui a été commandé par le Congrès – est en cours de compilation par le groupe de travail UAP, qui a reçu un délai de 180 jours en décembre qui doit expirer ce mois-ci.

Corbell a déclaré au Sun Online qu’il était « excité » par le fait même que le rapport existe, affirmant qu’il s’agissait d’un « accord énorme » – mais il ne s’attend pas à une ruée soudaine vers une divulgation complète.

Il a déclaré: «Je pense qu’ils vont confirmer qu’il existe des véhicules d’origine et d’intention inconnues qui sont technologiquement avancés et pénètrent dans notre espace aérien restreint et le font depuis longtemps.

« Si nous obtenons cela, c’est un énorme pas en avant pour la reconnaissance de la transparence des ovnis.

« Ils pourraient aller plus loin que cela, mais ils pourraient le boutonner et aller moins que cela.

« J’espère que nous obtiendrons quelque chose d’important pour les gens à mordre à pleines dents afin que nous puissions pénétrer plus profondément dans la vérité de la présence d’OVNI sur la planète Terre. »

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, le revirement brutal de ces dernières années a transformé le débat – avec peut-être l’une des interventions les plus extraordinaires venant de l’ancien président américain Barack Obama.

Le Sun Online a précédemment parlé à l’ancien responsable du Pentagone, Luis Elizondo, qui a déclaré aux États-Unis que les ovnis sont là-bas, et que cela pourrait être le le plus grand échec du renseignement depuis le 11 septembre.