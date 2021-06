Des ovnis envahissent l’armée américaine pour envoyer à l’humanité un avertissement concernant les armes nucléaires et la troisième guerre mondiale, selon un ex-flic de chasse aux extraterrestres

Des OVNIS envahissant les navires de guerre américains pourraient tenter d’envoyer à l’humanité un avertissement concernant les armes nucléaires et la troisième guerre mondiale, a affirmé un ancien flic devenu enquêteur.

Gary Heseltine est le vice-président de la nouvelle Coalition internationale pour la recherche extraterrestre (ICER) qui est composée de chercheurs et de scientifiques sur les ovnis de 27 pays.

Gary Heseltine a travaillé pour la police pendant trois décennies avant d’étudier les ovnis

Il a déclaré à The Sun Online qu’il existe une corrélation commune entre les observations d’OVNI et les capacités nucléaires du monde – et a déclaré que les étranges rencontres pourraient être une tentative d’envoyer un message à l’humanité.

« Il existe une corrélation massive entre les ovnis observés à proximité d’installations nucléaires, qu’il s’agisse de porte-avions nucléaires, de sous-marins nucléaires, de zones de stockage d’armes nucléaires, de centrales électriques », a déclaré M. Heseltine.

« Cela semblerait indiquer que c’est comme s’ils disaient » nous n’aimons pas les armes nucléaires » alors ils se présentent.

« Peut-être qu’ils réalisent que nous pourrions détruire cette belle planète. »

Certaines des vidéos d’ovnis les plus célèbres de ces dernières années ont été tournées près de l’USS Theodore Roosevelt et de l’USS Nimitz, tous deux des porte-avions à propulsion nucléaire.

M. Heseltine a passé six ans à travailler avec la police de la Royal Air Force, 24 ans avec la police britannique des transports, et a lancé une base de données nationale pour les observations d’ovnis pour les flics jusqu’à un officier en service en 2002 – avant de se retirer de la force en 2013 pour se concentrer sur son recherche.

Les responsables du renseignement américain ont reçu l’ordre de compiler un dossier sur les ovnis pour le Congrès après la fuite d’une série de vidéos filmées par le personnel de l’US Navy et de l’Air Force – et le rapport doit être publié ce mois-ci.

Des vidéos étranges montrent des rencontres avec des objets qui semblent défier toute compréhension conventionnelle de la façon dont les avions se déplacent – la plus récente montrant 14 OVNIS envahissant l’USS Omaha.

Et cela vient du fait que la NASA a admis qu’elle s’intéressait également aux ovnis à la suite d’incidents bizarres.

M. Heseltine a souligné que ces objets semblaient souvent apparaître au-dessus de la mer – semblant parfois plonger sous les vagues – et les États-Unis ont même envoyé des sous-marins pour les enquêter.

Il a suggéré qu’il pourrait y avoir un lien entre la mer et les ovnis, soulignant à quel point nous en savons peu sur le fond de l’océan.

Rassemblant les théories nucléaire et sous-marine, M. Heseltine a déclaré: « Si vous y réfléchissez, s’il y avait la troisième guerre mondiale et que nous rendions toute l’eau toxique, cela affecterait leur habitat.

« C’est pourquoi je pense qu’il y a une corrélation avec l’eau – ils ont des bases et nous ne connaissons que 5% de l’océan. »

Les ovnis – maintenant plus communément appelés dans les cercles scientifiques et du renseignement sous le nom de phénomènes aériens non identifiés (UAP) – sont passés d’une théorie du complot marginale à un véritable problème de sécurité.

Et avec des passionnés d’ovnis impatients qui attendaient avec impatience le rapport américain compilé par le Congrès américain, l’ICER a été formé pour mettre en évidence les implications mondiales que ces ovnis pourraient être une « intelligence non humaine ».

Capture d’écran de la vidéo riee et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de la marine américaine s’exclamant « regardez cette chose ! »

Les PAN sont devenus un sujet brûlant à l’approche de la date limite du rapport, avec de plus en plus de fuites de séquences militaires américaines et une pression croissante sur les gouvernements pour qu’ils fassent la vérité.

Et jusqu’à présent, il n’y a pas de réponses publiques définitives sur ce qui semble se passer dans nos cieux.

Cependant, les responsables américains ont commencé à prendre la mesure sans précédent de confirmer l’authenticité d’étranges vidéos filmées par des navires de guerre et des avions de guerre.

Et ils ont admis qu’ils ne connaissaient pas l’origine des objets inhabituels alors que les appels se multiplient aux États-Unis pour une divulgation généralisée afin de comprendre ce que – le cas échéant – les gouvernements du monde cachent sur les ovnis.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris la mesure sans précédent de publier un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et comme un addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

« Nous savons qu’en fin de compte, cette conversation conduira à la confirmation que nous sommes en contact avec certains types de renseignements susceptibles d’être extraterrestres », a déclaré M. Heseltine au Sun Online.

« Les choses qui sont décrites maintenant ont été vues et décrites dans les années 40, 50, 60 et 70.

« Rien n’a changé, tout ce que nous avons, c’est un meilleur équipement technique comme la vidéo sur les avions afin que nous puissions comprendre les choses plus facilement, c’est pourquoi il est plus vu.

«Nous disons que vous devez commencer à préparer les gens à un changement psychologique massif – que ce soit maintenant, dans six mois ou dans un an, tout pointe vers l’ET ou les non-humains.

« A travers des programmes de sensibilisation, nous voulons préparer les gens au choc de cette nouvelle réalité à l’échelle mondiale car 95 pour cent du monde l’ignore.

« Soixante-dix ans d’histoire passée diraient qu’ils sont là depuis tout ce temps, ils ne sont pas une menace. »

Il a expliqué que l’ICER veut s’assurer que le public est prêt pour toute révélation potentiellement explosive sur les ovnis, disant « nous devrions préparer le monde maintenant ».

M. Heseltine a ajouté que l’ICER s’efforce de devenir une ONG dotée du statut consultatif spécial auprès des Nations Unies.

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un revirement brutal lorsque le Pentagone a pris la décision sans précédent de publier trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

L’une des interventions les plus extraordinaires est peut-être celle de l’ancien président américain Barack Obama, qui a abordé le sujet de manière sensationnelle sur CBS.

Il a déclaré: « Ce qui est vrai, et je suis en fait sérieux ici, c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel, que nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont, nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire

« Ils n’avaient pas de schéma facilement explicable. Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent toujours au sérieux d’essayer d’enquêter et de comprendre ce que c’est.

« Mais je n’ai rien à vous dire aujourd’hui.

Ses commentaires n’ont fait qu’alimenter le nouveau désir d’ouverture sur le sujet des ovnis, avec un expert déclarant à The Sun Online qu’il pense que des « forces puissantes » sont à l’œuvre dans les coulisses.

Et pendant ce temps, le Royaume-Uni pourrait lancer une nouvelle unité de chasseurs d’ovnis alors que les États-Unis se préparent à révéler le rapport UAP ce mois-ci.