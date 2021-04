Environ 350 collaborateurs du piquet de grève de l’usine de la Fonderie de Bretagne de Renault en Bretagne comptaient sept managers « otage » mardi, car ils les ont empêchés de quitter leur travail. L’incident survient après que le constructeur automobile a annoncé son intention de vendre ou de fermer l’installation.

Après plusieurs tentatives pour convaincre les travailleurs de libérer leur «Otages», les cadres ont été libérés vers 22h30, heure locale, bien que le blocus de l’usine se soit poursuivi jusqu’à mercredi.

Le constructeur automobile a réprimandé les travailleurs dans une brève déclaration tout en appelant à « Dialogue et calme. »

Le groupe Renault condamne fermement ces actions et appelle à la levée du blocus et à un retour immédiat au calme.

Renault a tenté d’apaiser les employés mécontents, affirmant qu’il cherchait un acheteur qui «Maintenir les activités du site» et veiller à ce que les travailleurs conservent leur emploi.

Cependant, cela n’a pas fait grand-chose pour les travailleurs de la Confédération générale du travail (CGT), un syndicat, qui a insisté sur le fait que l’entreprise ne voulait pas négocier, malgré ses arguments en faveur du contraire.

«Ils ne voulaient toujours pas avoir de dialogue, il était donc inutile d’essayer de parler à des personnes qui ne voulaient pas s’engager,» Le représentant de la CGT, Mael Le Goff, a déclaré à l’AFP, expliquant pourquoi les travailleurs ont finalement libéré les cadres captifs.

«Cela ne sent pas bon pour nous; aucune discussion n’est possible avec la direction », Le Goff a déclaré à un média local, ajoutant que le syndicat avait « Entendu des commentaires très alarmants » sur les suppressions d’emplois et les licenciements potentiels sur le site.

Nous voudrions leur demander ce que nous deviendrons, si nous sommes vendus, si nous sommes licenciés … Nous attendons depuis un an … Nous n’avons plus beaucoup d’espoir.

Le syndicat prévoit actuellement une manifestation dans la ville de Hennebont en Bretagne le 1er mai et une rencontre avec le président du conseil régional de Bretagne, Loig Chesnais-Girard.

L’incident de mardi n’est pas le premier cas de « Bossnapping. » En 2014, les travailleurs d’une usine de pneus Goodyear dans le nord de la France ont détenu deux cadres pendant plus de 12 jours pour tenter d’empêcher la fermeture de l’usine. La pratique était apparemment si courante pendant le mandat de l’ancien président Nicolas Sarkozy qu’il a menacé d’accorder à la police des pouvoirs supplémentaires pour l’arrêter par la force.

