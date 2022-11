Des ouvriers d’une usine d’iPhone en Chine battus pour avoir manifesté

PÉKIN –

La police a battu des travailleurs qui protestaient contre un différend salarial dans la plus grande usine d’iPhone d’Apple, dont le nouveau modèle est retardé par les contrôles imposés alors que la Chine tente de contenir une augmentation des cas de COVID-19.

Foxconn, le plus grand assembleur sous contrat de smartphones et d’autres appareils électroniques, a du mal à honorer les commandes d’iPhone 14 après que des milliers d’employés ont quitté l’usine de la ville centrale de Zhengzhou le mois dernier à la suite de plaintes concernant des conditions de travail dangereuses.

Le statut de la Chine en tant que puissance d’exportation repose sur des usines telles que Foxconn qui assemblent l’électronique grand public, les jouets et d’autres biens du monde.

Le Parti communiste au pouvoir tente de contenir la dernière vague d’épidémies sans fermer les usines et le reste de son économie comme il l’a fait au début de 2020. Ses tactiques incluent la “gestion en boucle fermée”, dans laquelle les travailleurs vivent dans leurs usines sans extérieur. Contactez.

Foxconn a offert un salaire plus élevé pour attirer plus de travailleurs à l’usine de Zhengzhou pour assembler l’iPhone 14, qui se vend à partir de 799 $ US aux États-Unis.

Mardi, une manifestation a éclaté après que des employés qui avaient parcouru de longues distances pour occuper des emplois à l’usine se soient plaints que l’entreprise avait modifié les conditions de leur rémunération, selon un employé, Li Sanshan.

Li a déclaré qu’il avait quitté un emploi dans la restauration lorsqu’il avait vu une publicité promettant 25 000 yuans (3 500 dollars) pour deux mois de travail. Ce serait une augmentation significative par rapport au salaire moyen pour ce type de travail dans la région.

Après l’arrivée des employés, l’entreprise a déclaré qu’ils devaient travailler deux mois supplémentaires à un salaire inférieur pour recevoir les 25 000 yuans, selon Li.

“Foxconn a publié des offres de recrutement très alléchantes, et des travailleurs de toutes les régions du pays sont venus, seulement pour découvrir qu’ils se faisaient ridiculiser”, a-t-il déclaré.

Des vidéos en ligne montraient des milliers de personnes masquées face à des rangées de policiers en tenue de protection blanche avec des boucliers anti-émeute en plastique. La police a donné des coups de pied et frappé un manifestant avec des matraques après qu’il ait attrapé un poteau métallique qui avait été utilisé pour le frapper. Les personnes qui ont tourné les images ont déclaré qu’elles avaient été tournées sur le site.

Les manifestations à Zhengzhou surviennent alors que le Parti communiste au pouvoir fait face à une frustration croissante face aux restrictions dans des régions de Chine qui ont fermé des magasins et des bureaux et confiné des millions de personnes chez elles.

Cela s’est transformé en manifestations dans certaines villes. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des habitants abattant des barricades mises en place pour faire respecter les fermetures de quartiers.

Le parti au pouvoir a promis ce mois-ci d’essayer de réduire les perturbations en raccourcissant les quarantaines et en apportant d’autres changements. Mais le parti s’en tient à une stratégie “zéro-COVID” qui vise à isoler chaque cas tandis que d’autres gouvernements assouplissent les contrôles et essaient de vivre avec le virus.

La manifestation à Zhengzhou a duré jusqu’à mercredi matin alors que des milliers de travailleurs se sont rassemblés devant les dortoirs et ont affronté les agents de sécurité de l’usine, selon Li.

Apple Inc. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société avait précédemment averti que les livraisons d’iPhone 14 seraient retardées après que l’accès à une zone industrielle autour de l’usine de Zhengzhou, qui, selon Foxconn, emploie 200 000 personnes, ait été suspendu à la suite d’épidémies.

D’autres vidéos montraient des manifestants pulvérisant des extincteurs vers la police.

Un homme qui s’est identifié comme le secrétaire du Parti communiste chargé des services communautaires a été montré dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux Sina Weibo exhortant les manifestants à se retirer. Il leur a assuré que leurs revendications seraient satisfaites.

Foxconn, dont le siège est à New Taipei City, Taiwan, a déclaré que son obligation contractuelle concernant les paiements “a toujours été remplie”.

L’entreprise a démenti ce qu’elle a dit être des commentaires en ligne selon lesquels des employés infectés par le virus vivaient dans des dortoirs de l’usine de Zhengzhou. Il a déclaré que les installations avaient été désinfectées et avaient passé les contrôles du gouvernement avant que les employés n’emménagent.

“En ce qui concerne toute violence, l’entreprise continuera de communiquer avec les employés et le gouvernement pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent”, indique un communiqué de l’entreprise.

Les protestations ont éclaté alors que le nombre et la gravité des épidémies ont augmenté dans toute la Chine, incitant les autorités de régions telles que Pékin, la capitale, à fermer des quartiers et à imposer d’autres restrictions qui, selon les habitants, vont au-delà de ce que le gouvernement national autorise.

Plus de 253 000 cas ont été découverts au cours des trois dernières semaines et la moyenne quotidienne augmente, a rapporté mardi le gouvernement. Cette semaine, les autorités ont signalé les premiers décès dus au COVID-19 en Chine en six mois.

Mercredi, le gouvernement a fait état de 28 883 cas découverts au cours des dernières 24 heures, dont 26 242 sans symptômes. La province du Henan et Zhengzhou, la capitale provinciale, ont signalé 851.

Le gouvernement appliquera sa politique anti-COVID tout en “surmontant résolument l’état d’esprit de paralysie et de laxisme”, a déclaré un porte-parole de la Commission nationale de la santé, Mi Feng.

Le gouvernement de la ville de Guangzhou, le site des plus grandes épidémies, a annoncé l’ouverture de 19 hôpitaux temporaires avec un total de près de 70 000 lits pour les patients atteints de coronavirus. La ville a annoncé la semaine dernière son intention de construire des hôpitaux et des installations de quarantaine pour 250 000 personnes.

Mercredi également, Pékin a ouvert un hôpital dans un centre d’exposition et suspendu l’accès à l’Université des études internationales de Pékin après qu’un cas de virus y ait été découvert. La capitale a précédemment fermé des centres commerciaux et des immeubles de bureaux et suspendu l’accès à certains complexes d’appartements.

——

Zen Soo a rapporté de Hong Kong. L’assistante de presse AP Caroline Chen a contribué.