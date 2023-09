Des ouvriers découvrent 8 momies et des objets pré-incas lors de l’expansion du réseau de gaz au Pérou

Les ouvriers installant de nouvelles conduites de gaz à l’extérieur de Lima, au Pérou, ont découvert la semaine dernière huit momies et objets datant de l’époque pré-inca.

Comme un oignon à plusieurs couches, la région de la capitale du Pérou possède des couches d’histoire qui sont parfois pelées lors de l’installation de nouvelles infrastructures.

La semaine dernière, les travailleurs des conduites de gaz chargés de l’installation de nouvelles conduites ont découvert huit ballots funéraires pré-incas.

Des archéologues du nord du Pérou découvrent une tombe vieille de 3 000 ans censée honorer un prêtre

« Nous récupérons ces vestiges de l’histoire perdue de Lima qui sont cachés sous les voies ferrées et les rues », a déclaré à l’Associated Press Jesus Bahamonde, archéologue à Calidda, la société qui distribue du gaz naturel dans la ville de 10 millions d’habitants. Vendredi.

Au cours des 19 dernières années, l’entreprise a mené des fouilles pour moderniser et étendre ses systèmes de conduites de gaz. Au cours de ce processus, les équipes ont découvert plus de 1 900 découvertes archéologiques, notamment des textiles, des poteries et des momies, qui étaient pour la plupart liées à des sites funéraires situés sur un terrain plat.

Plus de 400 sites archéologiques supplémentaires, plus grands que les lieux de sépulture, ont également été creusés dans le paysage urbain.

LE PÉROU ÉVACUE DES CENTAINES DE TOURISTES DU MACHU PICCHU AU MILIEU DE MANIFESTATIONS VIOLENTES GÉNÉRÉES ET DE LA RÉPRESSION GOUVERNEMENTALE

Les constructions en Adobe au sommet des collines et des lieux considérés comme sacrés sont connues sous le nom de « huacas » dans la langue indigène quechua.

Pour une zone occupée depuis plus de 10 000 ans par les cultures pré-incas, l’Empire Inca et la culture introduite par les conquistadors espagnols à partir de 1535, le nombre de découvertes n’est pas surprenant.

Les découvertes de la semaine dernière comprenaient des ballots d’hommes anciens en position assise, enveloppés dans un tissu en coton et attachés avec des cordes tressées en liane dans des tranchées à près d’un pied sous la surface.

L’IA RÉVÈLE D’ANCIENS SYMBOLES CACHÉS DANS LE DÉSERT PÉRUVIEN CÉLÈBRE POUR LES THÉORIES ALIENNES

Les archéologues de Calidda pensent que les balles proviennent de la culture pré-inca appelée Ichma, qui s’est développée en 1100 après JC et s’est répandue dans les vallées jusqu’à ce qu’elle fasse partie de l’empire Inca à la fin du XVe siècle.

L’un des archéologues, Roberto Quispe, travaillant dans la tranchée, a déclaré que les paquets funéraires découverts pouvaient contenir environ deux adultes et six mineurs.

Les huit lieux de sépulture ont été découverts à proximité de restaurants de poulet braisé et d’une route menant à la seule centrale nucléaire du pays.

LES MYSTÉRIEUSES LIGNES DE NAZCA RÉVÈLENT LEURS SECRETS

Certaines des autres découvertes localisées au fil des années sont plus récentes. Par exemple, Quispe travaillait dans le quartier de La Flor en 2018 lorsque lui et d’autres archéologues sont tombés sur des cercueils en bois contenant trois immigrants chinois enterrés là-bas au 19e siècle.

Les corps chinois ont été retrouvés à côté de pipes à opium, de cigarettes artisanales, de chaussures, de cartes à jouer chinoises, d’une pièce d’argent péruvienne datée de 1898 et d’un certificat d’achèvement daté de 1875.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Lorsque les Espagnols sont arrivés au XVIe siècle, ils ont trouvé une population entière vivant dans les trois vallées qui occupent aujourd’hui Lima… ce que nous avons est une sorte de continuation historique », a déclaré Bahamonde.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.