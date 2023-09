Des ouvriers cherchant un raccourci creusent un trou dans la Grande Muraille de Chine, selon la police

La police a suivi les traces de pas jusqu’à l’emplacement de la pelle apparente en question et a arrêté deux personnes : un homme de 38 ans et une femme de 55 ans travaillant sur un chantier de construction à proximité. Ils sont soupçonnés d’avoir utilisé l’excavatrice pour élargir une brèche déjà existante dans le mur, détruisant une bande de l’ancienne structure pour créer un raccourci, selon un communiqué du bureau de sécurité publique du comté de Youyu, a rapporté CCTV.

Les deux hommes ont été convoqués pour une enquête plus approfondie. Leurs actions, a déclaré la police, ont causé « des dommages irréversibles à l’intégrité de la Grande Muraille de Ming et à la sécurité des reliques culturelles ».

La Grande Muraille de Chine, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est considérée comme l’un des exemples les plus remarquables de l’ingénierie et de la persévérance humaines anciennes. Selon l’UNESCO, il a été érigé et fortifié pendant plus de 1 800 ans, à partir de 220 avant JC environ, dans un processus qui s’est poursuivi jusqu’à la disparition de la dynastie Ming dans les années 1640.