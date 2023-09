Des ouvriers arrêtés en Chine pour avoir brisé une partie de la Grande Muraille

La Grande Muraille de Chine a été percée par Gengis Khan, les Mandchous et maintenant, semble-t-il, par deux ouvriers du bâtiment nommés Zheng et Wang, qui voulaient un raccourci.

Les autorités chinoises ont arrêté deux personnes pour avoir brisé un chemin traversant une section de l’ancien mur, une icône culturelle et un site du patrimoine protégé par les Nations Unies.

La zone de la brèche était une section en ruine, loin des segments restaurés que la plupart des touristes chinois et étrangers connaissent.

Le gouvernement du comté de Youyu, à des centaines de kilomètres à l’ouest de Pékin, a identifié un chemin de terre traversant une section du mur dans un paysage rural, ainsi que les deux suspects, identifiés comme étant un homme de 38 ans du nom de Zheng et un homme de 55 ans. femme d’un an surnommée Wang.

Les deux hommes souhaitaient un itinéraire plus court pour certains travaux de construction qu’ils effectuaient dans les villes voisines, selon le rapport du gouvernement.

Cette section se situe dans la province du Shanxi, à l’extrémité ouest du mur, dont certaines parties ont été construites il y a 2 000 ans. Il est relativement bien conservé et possède « une valeur importante en matière de préservation et de recherche », a déclaré le gouvernement local.

La violation s’est produite fin août

La Chine est extrêmement fière du système de tours et de murs de liaison suffisamment larges pour permettre le passage des voitures et qui s’étendent sur environ 8 850 kilomètres, construits principalement sous la dynastie Ming qui a duré jusqu’en 1644.

Cette année-là, les tribus Mandchoues du nord ont vaincu les défenses de la Chine et ont pris le contrôle de l’empire sous le nom de dynastie Qing.

Des visiteurs visitent la Grande Muraille de Chine à Mutianyu, au nord de Pékin, le 1er mai 2023. (Greg Baker/AFP/Getty Images)

Dans sa citation de la Grande Muraille, l’UNESCO a décrit ce site du patrimoine mondial comme reflétant « les collisions et les échanges entre les civilisations agricoles et les civilisations nomades de la Chine ancienne ».

« Il fournit une preuve matérielle significative de la pensée stratégique politique clairvoyante et des puissantes forces militaires et de défense nationale des empires centraux de la Chine ancienne, et constitue un exemple exceptionnel de la superbe architecture militaire, de la technologie et de l’art de la Chine ancienne », indique la citation. .

Le mur a ensuite été abandonné et pillé pour ses briques et ses pierres par les villageois locaux, pour ensuite être relancé par le gouvernement communiste comme symbole de patriotisme, de mobilisation de masse et de résistance aux pressions extérieures.

Le gouvernement du comté de Youyu a déclaré que les arrestations avaient eu lieu après qu’un rapport faisant état de cette violation ait été reçu le 24 août. Il a indiqué que les deux suspects étaient en détention et que d’autres poursuites judiciaires étaient en cours.