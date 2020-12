Un fermier d’une station d’élevage familiale de 9000 acres a monté de minuscules cowboys sur le dos de ses chiens dans une vidéo hilarante.

Ian Vivers, fondateur de la ferme d’élevage Eaglehawk Angus dans la région de la Nouvelle-Angleterre au nord de la Nouvelle-Galles du Sud, a partagé les images de sa fille Annie sur les réseaux sociaux.

Les deux chiens de bétail, Chips et Tjas, étaient chacun montés avec de minuscules selles brunes et un petit cowboy en jouet agitant un chapeau de cowboy.

« Nous sommes une entreprise familiale et nous essayons donc de rendre chaque journée aussi agréable que possible, il se passe toujours quelque chose de léger », a déclaré M. Vivers au Daily Mail Australia.

Annie Vivers, une agricultrice de la ferme d’élevage Eaglehawk Angus de ses parents dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, a filmé un clip hilarant de ses deux chiens de bétail (photo) avec des cowboys jouets sur le dos

Annie a enregistré son chien de sable Chips et son chien noir Tjas courant dans les champs de la station de bétail, prenant des gros plans des poupées de cow-boy sur le dos.

La musique de fond dans le clip s’est intensifiée et a augmenté de vitesse alors que les chiens ont commencé à rassembler l’énorme bétail noir Angus.

La plupart des bovins semblaient comiquement énormes par rapport aux minuscules poupées, qui arboraient également des foulards rouges et des chemises à carreaux bleu et blanc.

Des plans au ralenti ont également montré les chiens bondissant joyeusement dans l’herbe et les cowboys se balançant sauvagement sur le dos.

Annie avait décidé d’enregistrer l’exploit hilarant parce qu’elle avait «trop de temps libre».

La station d’élevage familiale a été fondée par M. Vivers et son épouse Sally en 1990, et ils la dirigent avec leurs deux autres enfants Harry et Maggie.

Les chiens de bétail (photo ci-dessus) sont élevés sur la station de bétail par la famille et entraînés pour rassembler les énormes taureaux sur la propriété de 9000 acres.

On pouvait voir M. Vivers arriver dans un véhicule utilitaire à la fin de la vidéo, le ventre riant des chiens déguisés.

«De quoi vous moquez-vous? Quel est le problème, dit Annie.

«Les cowboys sont prêts. Je me demande comment ils vont se passer.

«C’est de l’or», répondit-il.

Les téléspectateurs ont fait l’éloge des «grands chiens» et de la «belle série de taureaux» dans le clip hilarant.

«Quelqu’un a beaucoup trop de temps libre! Absolument génial, j’adore », a déclaré un commentateur.

«Je rigolais tout au long.

«Quels bons chiens. Totalement au travail, pas distrait par un cow-boy qui se retourne dessus », a écrit un autre utilisateur.