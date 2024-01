des ouvertures rondes ont découpé des toits à pignon au café de Bangkok des architectes IDIN

les architectes d’idin fabriquent un café sculptural à Chonburi

Dans la ville balnéaire de Chonburi, ThaïlandeHarudot café par IDIN Architectes émerge comme une forme sculpturale large définie par des toits à pignon en bois noirci, des ouvertures sculpturales et des aperçus de la nature. Dans une collaboration entre Torréfacteurs à café Nana et propriétaire ayant un penchant pour les plantes uniques et exotiques, l’espace porte le nom des mots japonais « Haru » (printemps) et « Dot », symbolisant un nouveau départ, une croissance et le point de départ de quelque chose de spécial.

La structure est façonnée par deux toits à pignon, séparés et ponctués de vides qui permettent aux arbres de percer le ciel tout en créant des espaces semi-extérieurs pour se rassembler en dessous. Ces vastes ouvertures assurent en outre une connexion dynamique et continue avec la nature malgré les murs clos, accueillant aussi bien la pluie que la lumière du soleil pour une expérience culinaire immersive. À l’intérieur, contrastant avec l’extérieur sombre, les plafonds incurvés Barrisol font écho aux rythmes naturels et les finitions en bois chaleureuses et l’éclairage diffus dégagent une ambiance chaleureuse.

le bâtiment est divisé en masses, créant des espaces intermédiaires utilisables | toutes les images sont une gracieuseté d’IDIN Architects

un baobab ponctue harudot

Avec Harudot, l’équipe a cherché à créer une destination qui captive les visiteurs tout en intégrant harmonieusement l’identité du propriétaire dans le design. Basé à Bangkok Le concept d’IDIN Architects s’articule autour du concept de croissance, illustré par l’inclusion délibérée d’arbres dans la structure. Un arbre bouteille, en particulier le baobab, occupe le devant de la scène dans une cour intérieure, sa croissance étant facilitée par des pignons astucieusement séparés pour créer l’illusion d’une émergence organique au fil du temps, antérieure à la conception de la structure. Le bâtiment est segmenté en masses plus petites pour humaniser la vaste échelle, en établissant des zones distinctes comme le bar, l’espace café, le salon, la salle de réunion et les toilettes.

S’inspirant des liens de la marque de café avec la culture japonaise, l’extérieur résonne d’une humble simplicité avec une attention particulière aux détails. Trois formes de pignons noirs, clin d’œil à l’esthétique japonaise, contrastent subtilement avec les intérieurs chaleureux en bois de pin. Lorsque les visiteurs franchissent le seuil, l’espace se transforme et se courbe avec des courbes, les guidant dans un voyage dynamique au sein du café. En transition vers l’intérieur, les plafonds tendus Barrisol imitent les vides de la cour, reliant visuellement les deux espaces en un tout cohérent et diffusant doucement la lumière. La disposition continue des sièges en forme de ruban entoure le café et favorise un flux continu, perturbé uniquement par différentes hauteurs de comptoirs qui font allusion aux différentes fonctions et utilisations de l’espace.



trois pignons en noir contrastant avec les murs en bois naturel à l’intérieur

Les sièges extérieurs en résine, infusés de marc de café, de riz et de feuilles, s’alignent sur le thème général du café, et les éléments graphiques, notamment les polices et la signalisation conçues sur mesure, s’inspirent des motifs de la saison printanière. Pendant ce temps, le sol en terrazzo présente des séparations circulaires, entrecoupées de citations intégrées qui guident les visiteurs à travers les différentes zones du café. Une touche fantaisiste apparaît également sous la forme de motifs de pétales de fleurs, rayonnant vers l’extérieur comme s’ils étaient tombés des arbres existants.‘Les architectes ont formé une connexion ludique grâce à cette interaction entre les différentes dimensions, ce qui a donné naissance à un autre gadget caché que les clients doivent dévoiler. note l’équipe d’IDIN Architects.



l’espace entre les bâtiments, présentant des courbes dynamiques, devient un lieu de prise de photos populaire



le café est divisé en masses plus petites pour réduire l’échelle, créant différentes zones



le bois naturel donne à l’intérieur un caractère distinctif