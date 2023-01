Des outils vieux de 50 000 ans attribués aux premiers Américains ont en fait été fabriqués par des singes, selon une étude

Les chercheurs disent que les singes capucins fabriquaient d’anciens outils en pierre découverts au Brésil.

Auparavant, les universitaires pensaient qu’ils étaient la preuve d’une habitation humaine précoce.

Les singes capucins sont capables de fabriquer une grande variété d’outils en pierre, selon des recherches.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Les chercheurs pensent que les anciens outils en pierre découverts au Brésil sont l’œuvre de singes capucins, et non des premiers humains, selon le site Web d’art et de design Artnet a rapporté, citant un article universitaire.

“Nous sommes convaincus que les premiers sites archéologiques du Brésil ne sont peut-être pas d’origine humaine, mais peuvent appartenir à des singes capucins”, ont écrit l’archéologue Agustín M. Agnolín et le paléontologue Federico L. Agnolín dans un article publié dans la revue scientifique à comité de lecture The Holocene en novembre.

L’article indique que les archéologues ont découvert ce qu’ils croient être d’anciens outils en pierre, fabriqués à partir de quartz et de galets de quartzite d’origine locale lors de fouilles antérieures à Pedra Furada – une collection de plus de 800 sites archéologiques à Piauí, dans le nord-est du Brésil.

Le plus ancien des outils en pierre découvert semble avoir jusqu’à 50 000 ans, selon l’article, ce qui a conduit certains universitaires à émettre l’hypothèse qu’il fournissait la preuve d’une habitation humaine précoce dans la région.

Des découvertes inattendues de 2016, cependant, a posé un défi à cette théorie.

Les résultats ont montré que les singes capucins du nord-est du Brésil sont capables de fabriquer et d’utiliser une grande variété d’outils en pierre. Cela a soulevé la possibilité, comme ce fut le cas au début proposé en 2017, que les singes – et non les humains – pourraient être responsables de la production des découvertes de Pedra Furada.

Et selon Agnolín et Agnolín, les chercheurs à l’origine de l’article sur l’Holocène, il existe maintenant une quantité convaincante de preuves suggérant que les outils n’ont pas été fabriqués par l’homme.

“Notre examen des preuves suggère que les sites antiques du Brésil n’appartiennent pas réellement aux premiers Américains, mais sont en fait le produit de l’activité des singes”, a déclaré Federico L. Agnolín. Conseil national argentin de la recherche scientifique et technique (CONICET).

Les chercheurs ont comparé les outils trouvés à Pedra Furada à ceux que les singes capucins fabriquent aujourd’hui.

“Le résultat était surprenant : il n’y avait aucune différence entre les supposés outils humains d’il y a 50 000 ans et ceux produits par les singes aujourd’hui”, a déclaré Agustín M. Agnolín au CONICET.

Les chercheurs se sont penchés sur des recherches et des observations antérieures sur les populations de singes capucins qui montrent que les primates utilisent de petites pierres comme marteaux et de gros rochers plus plats comme enclumes pour casser les noix et les gousses.

“Le résultat est que les roches utilisées se brisent souvent, générant des fragments de roche très similaires à ceux produits par les humains lors de la sculpture d’outils en pierre”, a déclaré Agustín M. Agnolín, selon le communiqué de presse du CONICET.

En plus de cela, les chercheurs ont déclaré dans l’article de The Holocene qu’il n’y avait aucune preuve suggérant une trace de présence humaine, notant l’absence de foyers ou de traces de restes alimentaires.

“Notre étude montre que les outils de Pedra Furada et d’autres sites voisins au Brésil n’étaient rien de plus que le produit de singes capucins cassant des noix et des roches quelque 50 000 ans avant le présent”, a déclaré Federico L. Agnolín au CONICET.