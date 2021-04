Dans la partie nord-est du Soudan, à 70 kilomètres à l’est de la ville d’Atbara, les archéologues ont trouvé des outils en pierre qui remontent à plus de 700 000 ans à un million d’années. Ces outils ont peut-être été utilisés par Homo Erectus, l’espèce humaine archaïque qui est maintenant éteinte, une étude publiée dans Plos One journal du 23 mars 2021, retrouvé.

L’étude a été menée en 2019-2020. En 2019, la région du désert oriental de la rivière Atbara, un site d’importance archéologique appelé EDAR-7, a été fouillée à la suite de la découverte de nombreuses mines à ciel ouvert par une ruée vers l’or. L’étude et la datation des monuments se sont achevées en juillet 2020.

Les outils trouvés sur le site sont les traces les plus anciennes de la présence du l’homo erectus(homme debout) dans la région. l’homo erectus est apparu il y a environ 2 millions d’années en Afrique et s’est rapidement dispersé dans les tropiques d’Afrique, en Europe et en Asie du Sud. Les outils ont été trouvés dans l’une des mines d’or abandonnées. Parmi ces outils, Splits ou Splitting Es ont retenu l’attention des scientifiques. Ce sont des outils en forme d’amande en forme de poing de plusieurs kilogrammes ayant des bords coupés qui se rejoignent à une pointe pointue. Ce sont les plus anciens outils découverts dans la région qui sont technologiquement si proches de ceux découverts en Afrique équatoriale. Les mineurs ont également trouvé des haches à main et d’autres outils.

Les couches de monuments de terre et de sable ont été datées à l’aide de la méthode de luminance optiquement stimulée (OSL) et ont été révélées vieilles d’environ 390 000 ans. Selon Mirosław Masojć, le scientifique polonais qui a dirigé la recherche, les couches en dessous doivent être plus anciennes et selon le style d’exécution des outils, elles peuvent avoir plus de 700 000 ans, voire un million d’années.

Masojć estime que la présence de flocons conservés sur le site de découverte indique que le monument doit avoir été un atelier où les outils ont été fabriqués et les flocons ont été créés lors de leur production.

