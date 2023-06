Des outils proactifs et prédictifs pour la transformation

Cependant, ces systèmes informatiques conventionnels bien établis ne peuvent plus être tenus pour acquis. Les entreprises accélèrent leurs efforts de transformation numérique, automatisant, optimisant et réinventant leurs processus métier. Le rythme du changement continue de s’accélérer : Deloitte rapporte, par exemple, que 58 % des organisations ont accéléré leurs plans de modernisation en raison de la pandémie de covid-19.

De nombreuses applications ERP sont désormais déplacées vers des services de cloud public, tels qu’AWS, Azure ou Google Cloud, tandis que d’autres sont remplacées par des alternatives basées sur SaaS, notamment Salesforce et Workday. La plate-forme ERP jusqu’alors monolithique est en cours de déconstruction.

Les entreprises se retrouvent désormais avec un environnement de cloud hybride mixte : certaines applications de base héritées restent sur site, tandis que les nouvelles applications sont natives du cloud et exécutées dans des conteneurs ou en tant que microservices.

Ce nouveau paysage ERP est plus distribué et plus complexe que jamais. Et le fait de ne pas surveiller efficacement ces applications ERP pourrait entraîner des pannes d’activité qui peuvent coûter cher à l’entreprise. Shawn Windle, fondateur et directeur général d’ERP Advisers Group, le dit sans ambages : « La valeur intrinsèque de ces systèmes est qu’ils gèrent l’entreprise. Sans ces applications, vous n’avez pas d’entreprise. »

