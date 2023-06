Des outils en pierre récemment découverts font reculer l’aube de l’archéologie grecque d’un quart de million d’années

ATHÈNES, Grèce (AP) – Au fond d’une mine de charbon à ciel ouvert dans le sud de la Grèce, des chercheurs ont découvert le plus ancien site archéologique du pays riche en antiquités, qui date d’il y a 700 000 ans et est associé aux ancêtres hominidés de l’homme moderne.

La découverte annoncée jeudi ferait reculer l’aube de l’archéologie grecque d’un quart de million d’années, bien que des sites d’hominines plus anciens aient été découverts ailleurs en Europe. La plus ancienne, en Espagne, date d’il y a plus d’un million d’années.

Le site grec était l’un des cinq étudiés dans la région de Megalopolis au cours d’un projet de cinq ans impliquant une équipe internationale d’experts, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture.

On a découvert qu’il contenait des outils en pierre brute de la période du Paléolithique inférieur – il y a environ 3,3 millions à 300 000 ans – et les restes d’une espèce éteinte de cerf géant, d’éléphants, d’hippopotame, de rhinocéros et d’un singe macaque.

Le projet a été dirigé par Panagiotis Karkanas de l’École américaine d’études classiques d’Athènes, Eleni Panagopoulou du ministère grec de la Culture et Katerina Harvati, professeur de paléoanthropologie à l’Université de Tübingen en Allemagne.

Les artefacts sont « de simples outils, comme des éclats de pierre tranchants, appartenant à l’industrie de l’outillage en pierre du Paléolithique inférieur », ont déclaré les co-directeurs dans des commentaires envoyés par e-mail à l’Associated Press.

Ils ont dit qu’il est possible que les objets aient été produits par Homo antecessor, l’espèce d’hominine datant de cette période dans d’autres parties de l’Europe. On pense que Homo antecessor a été le dernier ancêtre commun des humains modernes et de leurs cousins ​​néandertaliens disparus, qui ont divergé il y a environ 800 000 ans.

« Cependant, nous ne pourrons pas être sûrs tant que les restes fossiles d’hominidés ne seront pas récupérés », ont déclaré les directeurs du projet. « (Le site) est la plus ancienne présence d’hominidés actuellement connue en Grèce, et il repousse les archives archéologiques connues dans le pays jusqu’à 250 000 ans. »

Les outils, qui étaient probablement utilisés pour abattre des animaux et transformer du bois ou d’autres matières végétales, ont été fabriqués il y a environ 700 000 ans, bien que les chercheurs aient déclaré qu’ils attendaient d’autres analyses pour affiner la datation.

« Nous sommes très heureux de pouvoir rapporter cette découverte, qui démontre la grande importance de notre région pour comprendre les migrations d’hominidés vers l’Europe et pour l’évolution humaine en général », ont déclaré les trois codirecteurs.

L’archéologue Nikos Efstratiou, professeur d’archéologie préhistorique à l’Université grecque de Thessalonique qui n’était pas impliqué dans le projet, a déclaré que la découverte était « très importante » en soi, pas seulement parce qu’elle représentait le plus ancien site connu du pays.

« Il existe un contexte archéologique dans lequel des outils et des restes d’animaux ont été trouvés », a déclaré Efstratiou. « C’est un site important et très ancien… qui nous permet de remonter loin, et de manière autoritaire, l’âge des premiers outils en Grèce. »

Un autre des sites étudiés dans la région de Megalopolis dans le sud de la péninsule du Péloponnèse – qui abrite les sites énormément plus récents de Mycènes, Olympie et Pylos – contenait les plus anciens vestiges du Paléolithique moyen trouvés en Grèce, datant d’environ 280 000 ans.

« (C’est) l’un des sites les plus anciens d’Europe qui possède des outils caractéristiques de l’industrie de l’outillage dite du Paléolithique moyen, ce qui suggère que la Grèce a peut-être joué un rôle important dans le développement de l’industrie (de la pierre) en Europe », ont déclaré les chercheurs.

La plaine de Megalopolis est exploitée depuis des décennies pour le charbon afin d’alimenter une centrale électrique locale. À l’époque paléolithique, il contenait un lac peu profond.

La région est connue depuis longtemps comme une source de fossiles et, dans l’Antiquité, d’énormes ossements préhistoriques découverts là-bas étaient liés aux mythes grecs d’une race de géants disparue depuis longtemps qui combattaient les dieux de l’Olympe. Certains écrivains anciens ont cité Megalopolis comme le site d’une bataille majeure dans cette guerre surnaturelle.

Nicholas Paphitis, Associated Press