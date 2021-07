Des oursons gommeux fondant dans une flaque d’eau résument la crise caniculaire au Canada

Le Canada subit une vague de chaleur monstrueuse avec des températures atteignant 49,6 ° C. Lorsque l’été frémissant énerve les villes canadiennes, les gens essaient de trouver des moyens d’exprimer de manière créative la chaleur dans laquelle ils sont piégés. L’une de ces tentatives est une vidéo en accéléré de un tas d’oursons gommeux fondant en une flaque gommeuse en une heure, grâce à la canicule.

Partageant la vidéo de 27 secondes, un utilisateur de Twitter, Jo (@attila_thefun) a écrit, « une heure pour transformer un tas d’oursons gommeux en une flaque gommeuse par cette chaleur ». Dans la vidéo qui, selon Jo, a été enregistrée pendant plus d’une heure, un groupe d’oursons en gélatine est exposé au soleil sur une feuille ou une assiette en carton. À peine cinq à 10 secondes dans la vidéo, ce qui peut correspondre à environ 20 minutes en temps réel, une grande partie du peloton a déjà fondu. À la fin de la vidéo, les oursons gommeux, qui ont maintenant fondu en une flaque de gomme, recouvrent presque toute la base de l’assiette.

Déconcerté par la vidéo, un utilisateur a commenté : « Bon sang, c’est fou. Un autre utilisateur a suggéré d’utiliser des emporte-pièces pour façonner les bonbons gélifiés fondus. Elle se demandait également si les oursons en gélatine fondus au soleil et refroidis étaient comestibles ou non. Jo a dit qu’ils étaient comestibles car il a utilisé la méthode suggérée la veille et a également mangé les bonbons.

Un autre utilisateur a plaisanté en disant qu’il achèterait de la crème glacée Jo s’il essayait de les manger chaudes et fondues au soleil. Citant le tweet, un utilisateur a plaisanté qu’il était à la fois grossier et convaincant.

Holy moly c’est fou – Grace dutton (@gracedutton37) 1er juillet 2021

Si vous obtenez un emporte-pièce et que vous en faites fondre à l’intérieur, vous pouvez créer différentes formes de gomme. Bien que je ne sache pas à quel point les bonbons gélifiés fondus et refroidis au soleil sont comestibles. — Jasmine (@jasrose__) 30 juin 2021

En utilisant le hashtag #heatwaveab, des habitants de la province de l’Alberta au Canada partagent des photos des problèmes causés par la canicule étouffante. Un utilisateur a posté des photos de l’utilisation de deux climatiseurs ensemble, un Windows AC et un portable. Il a écrit qu’il ne voulait pas faire ça mais la fenêtre AC n’était pas suffisante. Un autre utilisateur a partagé une photo d’un thermomètre affichant une température de 46,6°C.

Cependant, un tweet a affirmé qu’une tempête et une averse de pluie avaient été observées dans la ville de Jasper, dans la province, tard dans la nuit du 1er juillet.

