Des oursons essayant de grimper dans un hamac sont la meilleure chose sur Internet aujourd’hui

Les ours noirs sont réputés être des prédateurs très dangereux. Vous souvenez-vous de la scène d’attaque d’ours du film The Revenant de 2015 de Leonardo DiCaprio ? Oui, les ours noirs sont en effet imprévisibles. Ils ont tendance à vous sauter dessus par derrière, à vous prendre au dépourvu et à vous lacérer la peau avec leurs griffes acérées. Bien qu’ils deviennent rarement agressifs, une fois qu’un ours pose les yeux sur vous, que Dieu vous protège !

D’un autre côté, les oursons sont des gaffes totales en comparaison. Beaucoup de leurs bouffonneries font souvent surface sur Internet sous la forme de vidéos virales trop amusantes pour être manquées. Une de ces vidéos qui fait rire les internautes qui roulent sur le sol montre trois oursons essayant désespérément de grimper dans un hamac mais échouant terriblement et hilarante.

Un portail de médias en ligne, ABC News, a mis en ligne la vidéo excitante sur Twitter. “FLIPPING OUT: Ces oursons curieux essaient toujours de comprendre comment utiliser un hamac”, lit-on dans le tweet.

FLIPPING OUT : Ces oursons curieux essaient encore de comprendre comment utiliser un hamac. https://t.co/Dy5LGjTkkf pic.twitter.com/eMIssT5u3U – ABC News (@ABC) 7 octobre 2021

L’adorable vidéo montre le trio d’oursons curieux en voyant un hamac attaché à deux arbres de chaque côté. Les images semblent provenir d’une station forestière car un porche en bois est également visible dans le visuel.

Un à un, les ours tentent de grimper sur le hamac. Cependant, ils perdent l’équilibre et basculent, atterrissant au sol. Avec leurs griffes acérées, ils s’accrochent au filet pour tenter de s’asseoir sur le hamac. Mais leurs efforts deviennent vains car le hamac se retourne constamment, les faisant tomber au sol avec un bruit sourd.

La vidéo virale de 32 secondes a fait rire la population du cyberespace. “Peut-être que ces petites mignonnes pensent qu’elles ont compris”, a écrit un utilisateur. “C’est hilarant”, a commenté un second.

Peut-être que ces petites mignonnes pensent qu’elles ont compris. – Victoria Pollock (@VictoriaPollo17) 7 octobre 2021

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 7,4 millions de vues et reçu plus de 5 000 likes sur la plateforme de micro-blogging.

