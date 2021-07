Des oursons boivent de l’eau dans la mangeoire à oiseaux d’une femme californienne, regardez une vidéo virale

L’ours est probablement l’un des animaux les plus mignons et leurs petits sont encore plus adorables à regarder. Maintenant, et si on arrive à les voir dans leur arrière-cour, excitant n’est-ce pas ? Quelque chose comme ça s’est passé dans une maison en Californie. Une chaîne YouTube a publié une jolie vidéo de deux oursons errant dans l’arrière-cour d’une maison. La vidéo a été publiée le 17 juillet et est rapidement devenue virale. Il a déjà reçu 5 530 vues. La description de la vidéo indique que l’incident s’est produit le 11 juin.

Les ours semblent s’être bien amusés dans la maison. Alors que l’un d’eux est de couleur brune, l’autre est noir. Le brun essaie de boire l’eau d’un bain d’oiseaux et le noir aime manger des baies d’un arbuste. Voix des personnes capturant la vidéo[hstep] peut être entendu à l’arrière. Ils ont l’air ravis en regardant les pitreries des oursons et tous ceux qui regardent la vidéo apprécieront autant que ces personnes. Les mignonnes vous donneront envie de voir la vidéo en boucle.

Selon la description de la vidéo, les oursons sont entrés dans la maison d’une dame dont le petit ami les a remarqués. Il a également dit que la dame vit dans les montagnes de Californie. Elle a dit qu’elle travaillait à domicile mais qu’elle avait raté cet adorable site. Cependant, son petit ami qui était assis dans la pièce à côté d’elle ne l’a pas fait. Il a repéré les oursons en train de manger, de boire et de s’amuser.

La chaîne YouTube sur laquelle la vidéo a été postée compte près de 976 000 abonnés. La dernière vidéo publiée sur la chaîne était celle d’un chien qui joue avec un jouet imaginaire. Le nom du chien est Nova. Pendant que le chien est occupé à jouer, la voix du propriétaire peut être entendue en arrière-plan.

L’un d’eux lui demande ce qu’elle fait et l’autre lui dit que ce sont ses bras avec lesquels elle joue. La description de la vidéo des propriétaires donne toutes les informations sur le chien.

