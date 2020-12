ISLAMABAD (AP) – Une paire d’ours bruns de l’Himalaya dansant malades et gravement négligés quittera mercredi le célèbre zoo d’Islamabad pour un sanctuaire en Jordanie, fermant un zoo qui abritait autrefois 960 animaux.

Les conditions horribles du zoo de Marghazar ont acquis une notoriété internationale lorsque Kaavan, surnommé «l’éléphant le plus solitaire du monde», a fait la une des journaux et a attiré l’attention du célèbre artiste américain Cher. Kaavan a été transféré dans sa nouvelle maison au Cambodge le mois dernier.

La Haute Cour d’Islamabad a ordonné la fermeture du zoo plus tôt cette année en raison des conditions scandaleuses qui s’y trouvaient, imputées à une négligence systémique.

Mercredi, le dernier des animaux du zoo, les ours bruns de l’Himalaya Suzie et Bubaloo, partira pour la Jordanie, a déclaré le Dr Amir Khalil. Il est vétérinaire chez Four Paws International, un groupe mondial de protection des animaux, qui s’occupe des animaux mal traités du zoo. Khalil a passé des mois à soigner Kaavan, le mettant au régime et apaisant son esprit torturé jusqu’à ce qu’il puisse voyager au Cambodge.

Les ours, entraînés dès leur plus jeune âge pour divertir, se rendent en Jordanie avec l’aide de la Fondation Princesse Alia, dirigée par la fille aînée du défunt roi de Jordanie Hussein. Les ours de 17 ans vivront dans un sanctuaire à 1100 mètres (3300 pieds) au-dessus du niveau de la mer. Cela signifie qu’ils auront des conditions enneigées et froides plus typiques de leur habitat naturel – quelque chose qu’ils ont manqué dans la capitale du Pakistan, a déclaré Khalil.

Les ours devraient se préparer à l’hibernation en décembre, mais vivent plutôt dans des quartiers exigus, séparés les uns des autres et en mauvaise santé.

«Ils présentent un comportement stéréotypé» pour les animaux qui ont subi des années de mauvais traitements, a déclaré Khalil, qui a passé des semaines à entraîner Suzie à entrer dans la cage qui la transportera en Jordanie. Bubaloo a été moins enclin à entrer dans la cage et sera sous sédation pour le voyage.

Suzie et Bubaloo ont toutes deux un certain nombre de problèmes de santé, a déclaré Khalil dans une interview mercredi. Suzie souffre de malnutrition. Ses dents ont été enlevées afin qu’elle n’ait pas attaqué son entraîneur ou les touristes, ce qui lui a rendu difficile de manger.

Khalil a coupé sa nourriture et l’a mise au régime de poulet et de poisson pour lui donner de la nourriture. Bubaloo a une dent abcédée qui le rend agressif et désagréable, a déclaré Khalil, ce qui est inhabituel pour les ours bruns de l’Himalaya qui «ont une nature vraiment merveilleuse».

Mais ils vivent dans une petite enceinte, séparés sans soins ni soins médicaux appropriés.

Les ours dansants sont courants au Pakistan et dans certains pays européens, selon Khalil. La méthode d’entraînement est douloureuse et les ours, qui ont une mauvaise audition, ne sont pas enclins à la musique. Un ourson est entraîné à danser en se tenant debout sur une plaque chauffante avec ses pattes protégées uniquement par de la vaseline. Quand ils marchent sur la plaque chauffante, ils bougent leurs pieds de haut en bas et en même temps de la musique est jouée. Ils finissent par associer la musique au déplacement de leurs pieds de haut en bas.

«Malheureusement, cela continue jusqu’à ce jour, pas seulement au Pakistan», a déclaré Khalil en notant que parfois ils sont obligés de se battre ou sont également utilisés pour entraîner des chiens de combat.

Avec le départ mercredi de Suzie et Bubaloo, le zoo d’Islamabad sera fermé, a indiqué Khalil, qui a visité l’habitat animal pour la première fois en 2016. Les conditions étaient mauvaises et un certain nombre de recommandations ont été faites mais elles ont été ignorées, a-t-il dit.

Selon ses archives, le zoo contenait autrefois 960 animaux mais 500 ont disparu.

«Personne ne sait où ces 500 animaux ont disparu», a déclaré Khalil, qui a déclaré que les autres étaient dans un état profondément négligé. Des soins alternatifs ont été trouvés pour les animaux, certains au Pakistan et d’autres à l’extérieur.

La Fondation pakistanaise pour la faune travaille avec Khalil et le gouvernement investit des millions de dollars pour construire un sanctuaire de classe mondiale à la place du zoo qui aidera à sauver les animaux. Khalil amène deux employés de la Wildlife Foundation en Jordanie pour apprendre les techniques de gestion d’un sanctuaire.

«En ce moment, il est important de parler d’humanité et lorsque vous parlez d’humanité, il ne s’agit pas seulement d’humains. Une personne gentille doit être gentille avec les humains et les animaux », a déclaré Khalil.