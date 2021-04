Les ours polaires, au bord de l’extinction en raison du changement climatique, se déplacent fréquemment à l’intérieur des terres à la recherche de nourriture et s’accouplent avec des grizzlis pour créer un animal hybride plus résistant au réchauffement du monde. Ces nouveaux animaux, porteurs des gènes des ours polaires, ont été nommés «ours pizzly».

Les ours polaires survivent sur les phoques trouvés dans la glace de mer, l’eau de mer gelée qui flotte à la surface de l’océan, dans les régions polaires. Avec l’amincissement de la glace dans l’Arctique, ces ours n’ont d’autre choix que de s’aventurer hors de la région pour trouver de la nourriture. Ce faisant, ils se déplacent de plus en plus vers l’intérieur des terres où ils s’accouplent avec des grizzlis, selon le Courrier quotidien.

Les grizzlis sont bien adaptés pour manger des aliments durs comme les tubercules végétaux lorsque les ressources sont limitées, pas les ours polaires.

La paléontologue Larisa DeSantis, qui a récemment étudié le régime alimentaire des ours polaires dans un monde qui se réchauffe, a déclaré qu’ils étaient tellement spécialisés dans la chasse aux phoques qu’ils pourraient avoir plus de mal à s’adapter au réchauffement de l’Arctique. «Cela n’a pas l’air bien pour les ours polaires.»

DeSantis a ajouté: «J’ai étudié les chats à dents de sabre. Les archives fossiles montrent qu’eux aussi avaient des régimes alimentaires spécialisés et quand l’approvisionnement alimentaire a disparu, ils l’ont fait aussi.

L’ours polaire et le grizzli partageaient un ancêtre commun il y a 500 000 à 600 000 ans, selon le paléontologue.

Certaines études indiquent que les ours polaires seront probablement anéantis d’ici la fin du siècle, le changement climatique est abordé. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) les répertorie comme vulnérables à l’extinction, le changement climatique étant un facteur clé.

Les « ours pizzly » ont un pelage principalement blanc, avec une teinte brunâtre et un nez qui est un croisement entre un ours polaire et un grizzle. Les rares créatures hybrides ont été vues pour la première fois en 2006 et seraient mieux adaptées aux températures plus chaudes.

