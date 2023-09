Des ours ont été transférés dans le parc national Jasper après qu’un groupe ait posé pour un selfie avec sa mère et son ourson

Un photographe de Jasper, en Alberta, qui a pris une vidéo d’un groupe de personnes prenant des selfies avec des ours sauvages, a déclaré que l’incident est un autre exemple de personnes faisant preuve d’un mauvais comportement à l’égard de la faune dans le parc.

Mike Gere a déclaré qu’il promenait son chien vers 3h30 du matin mercredi lorsqu’il a rencontré un groupe de femmes prenant des photos avec deux ours dans des arbres fruitiers de la ville.

Il a sorti son appareil photo et a documenté l’incident, qu’il a ensuite publié sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, le groupe prend des selfies avec les ours, et dans une autre, ils photographient un ours qui marche près d’eux.

« Je fais beaucoup de voyages de photographie animalière et j’ai vu beaucoup de comportements inconsidérés envers les ours et la faune en général. En particulier les ours, qui peuvent être dangereux », a-t-il déclaré.

Capture d’écran d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle un groupe prend des photos et des vidéos d’un ours. (Mike Gere)

« Ce sont les ours eux-mêmes qui pourraient en subir les conséquences. S’ils attaquent un humain, il est probable qu’ils soient poursuivis et détruits », a-t-il déclaré.

David Argument, responsable de la conservation des ressources du parc national Jasper, a déclaré que l’affaire avait été soumise aux forces de l’ordre et que les ours avaient été déplacés.

« C’est une situation très dangereuse et ce n’est pas quelque chose que nous voudrions voir en termes de façon dont nos visiteurs interagissent avec la faune dans cet endroit », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il existe un ordre restreint d’observation de la faune, qui implique de maintenir une distance de sécurité avec les prédateurs, y compris les ours noirs comme ceux dans les vidéos.

« Nous constatons que l’une des motivations courantes des visiteurs du parc est de se prendre en photo, de prendre un selfie dans un endroit spécial ou avec la faune en arrière-plan. Et cela peut souvent conduire à se placer trop près. aux dangers », a-t-il déclaré.

Arbres enlevés, ours déplacés

L’argument indique que Parcs Canada a piégé et déplacé la mère ourse et son petit jeudi. Ils ont été déplacés vers un endroit plus éloigné dans la partie est du parc, à l’écart du lotissement urbain.

Il a dit que cela comporte son propre ensemble de risques.

« Nous introduisons effectivement un tout nouveau ourson dans les territoires d’autres ours, ce qui peut certainement présenter un risque pour leur survie », a-t-il déclaré.

Les ours ont été capturés dans ce piège familial et transférés dans la partie est du parc national Jasper. (Fourni par Parcs Canada)

Il a déclaré que la mère ourse avait déjà montré une tendance à laisser les humains s’approcher trop près, avant que les vidéos ne soient prises.

Selon Argument, les deux arbres fruitiers dans lesquels se trouvaient les ours appartiennent à la municipalité de Jasper et les deux arbres ont été enlevés.

Mais il a dit qu’ils faisaient partie d’un problème plus vaste et que d’autres ours fréquentaient la ville.

« Nous ne pouvons pas blâmer les ours d’être attirés par ce puissant attractif en ville, c’est pourquoi nous recherchons vraiment la coopération des habitants pour minimiser cette attraction en gérant leurs arbres fruitiers », a-t-il déclaré.

Cela peut consister à enlever l’arbre, à cueillir les fruits tôt ou à utiliser une clôture électrique ou des tôles pour les rendre inaccessibles.

Il estime qu’il y a environ 700 arbres fruitiers dans le lotissement urbain qu’ils souhaitent supprimer.

Le directeur administratif de Jasper, Bill Given, a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News que la municipalité travaille en étroite collaboration avec Parcs Canada pour éliminer au fil du temps les arbres fruitiers non indigènes sur la propriété municipale.

« Nous continuerons également de travailler avec Parcs Canada pour garantir que tous les arbres plantés sur les propriétés municipales respectent la liste de plantation approuvée par le parc national Jasper. »

Selon l’argumentation, si les gens rencontrent un ours, il leur est demandé de rester à au moins 100 mètres.