Des ours, des ours, partout à Prince George, en Colombie-Britannique, alors que les animaux viennent en ville chercher de la nourriture

Il semble que presque partout où vous allez à Prince George en ce moment, vous pourriez rencontrer un ours noir.

Ils grimpent dans les arrière-cours des gens, marchent sur les porches et traversent même des autoroutes très fréquentées au milieu de la journée.

Et bien qu’il ne soit pas inhabituel de voir un ours ou deux dans la ville du centre-nord de la Colombie-Britannique – qui regorge de ceintures de verdure et est entourée de forêts – certains résidents pensent que le nombre d’ours repérés au cours des dernières semaines pourrait l’être.

« J’ai vécu à Prince George toute ma vie et dans divers quartiers de la ville », a déclaré la résidente Melanie Young. « La population d’ours a définitivement augmenté. »

REGARDER | Les ours explorent les terrains de jeux d’arrière-cour et les poubelles vides à Prince George : Regardez 2 minutes d’ours étant des ours Les ours sont en force à Prince George, dans le nord de la Colombie-Britannique, mangeant des baies, explorant les balançoires de jardin et étant déçus par les poubelles vides.

Sharon Bourassa est d’accord.

« Ils sont partout dans mon quartier maintenant », a-t-elle déclaré.

« Nous n’avons généralement que de rares observations. Maintenant, c’est un événement quotidien. »

Les ours noirs sont des mangeurs opportunistes. Les gens sont invités à sécuriser ou à entreposer leurs déchets d’une manière qui ne les attire pas. (Austin Schoonderbeek)

Dawn Kerfers a pu identifier au moins cinq ours différents vivant à Moore’s Meadow, un parc populaire d’environ un kilomètre carré adossé à plusieurs quartiers résidentiels, dont le sien.

Elle a installé une plate-forme d’observation – un escabeau – au-dessus de sa clôture et a pris sur elle de cueillir des pommes et d’autres attractifs possibles dans le quartier pour empêcher les ours de quitter leur habitat naturel.

« Nous n’avions généralement l’habitude de les obtenir qu’à l’automne », a déclaré Kerfers, qui vit dans sa maison depuis plus de deux décennies.

« Avant qu’ils ne soient engraissés pour l’hiver, ils commençaient à arriver dans la rue. Et cette année, nous avons déjà eu trois ou quatre ours au début du printemps, ce qui est plutôt bizarre. »

Difficile de suivre le nombre d’ours

Kara MacAuly, biologiste de la faune à Prince George, affirme que les chercheurs ne disposent pas vraiment de bonnes données pour suivre les populations d’ours dans la ville d’une année à l’autre.

Elle dit également que ce n’est pas parce que certaines parties de la ville voient plus d’ours qu’il y en a nécessairement plus dans la ville dans son ensemble – soutenant les commentaires de certains qui disent voir moins d’ours, plutôt que plus, dans leur quartier.

Un ours noir traverse le boulevard Tabor à Prince George, en Colombie-Britannique. Selon la biologiste de la faune Kara MacAuly, il existe des preuves que les ours suivent leur estomac jusqu’à la source de nourriture la plus simple possible, et les mauvaises récoltes de baies passées ont entraîné une augmentation des rencontres homme-ours. (Andrew Kurjata/CBC)

Les animaux ont tendance à être très spécifiques au site, dit-elle, se déplaçant là où la nourriture peut être trouvée.

Jusqu’à présent, le Conservation Officer Service de la Colombie-Britannique n’a pas enregistré d’augmentation des plaintes concernant les ours, ce qui signifie que même si le nombre d’observations est en hausse, le nombre d’ours problématiques ne l’est pas.

Mais il existe certaines théories sur les raisons pour lesquelles les ours pourraient être plus nombreux cette année, et elles sont liées au temps plus chaud que la normale observé dans la région.

Incendies, sécheresse et baies

Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation au climat de la Colombie-Britannique, a déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine que certaines parties de la province connaissent une mauvaise récolte de baies en raison d’une sécheresse sans précédent, ce qui pourrait pousser les ours dans les villes à la recherche de nourriture.

Cela pourrait être le cas à Prince George, qui a connu un printemps inhabituellement précoce et a maintenu la température moyenne la plus élevée jamais enregistrée pendant des semaines, ce qui a entraîné la maturation et le dessèchement des baies et des bleuets de Saskatoon des semaines plus tôt que d’habitude.

Pendant ce temps, les pommiers et autres arbres fruitiers dans les jardins des gens sont prêts à être récoltés, attirant potentiellement des ours dans la ville plus tôt que prévu.

Certains ont émis l’hypothèse que le manque de baies dû à la sécheresse pousse les ours à chercher de la nourriture dans les villes. (Wesley Mitchell)

D’autres ont émis l’hypothèse que des incendies de forêt plus anciens et plus importants dans la région pourraient également être un facteur.

Ensuite, il y a le développement accru des espaces verts dans la ville au cours des dernières années, alors que l’ancien habitat faunique est transformé en nouvelles maisons et entreprises, avec 2022 marque une année record pour les permis de construire.

MacAuly dit que même si les ours et d’autres animaux sauvages « voudraient éviter les mauvaises choses et aller vers les bonnes choses », elle dit également « qu’il y a tellement de facteurs différents qu’il est difficile de déterminer comment tout cela pourrait avoir un impact sur un ours en particulier ».

Cependant, dit-elle, il existe des preuves claires que les ours suivent leur estomac jusqu’à la source de nourriture la plus simple possible, et les mauvaises récoltes de baies passées ont conduit à une augmentation des rencontres homme-ours.

« Ils mangent tout le temps », a-t-elle déclaré. « La clé, pour les gens, c’est de ne pas faire partie du problème. »

Cela signifie récolter les premières récoltes et s’assurer que les ordures sont enfermées ou sécurisées afin que les ours ne voient pas les gens comme une source de nourriture, ce qui entraînerait un comportement agressif ou problématique qui entraînerait leur mort.

Un ours est déçu par une poubelle vide à Prince George, en Colombie-Britannique (Jess Holmes)

MacAuly dit que même sans baies, il existe d’autres aliments dans la nature qui peuvent aider les ours à survivre.

Un besoin de plus de recherche

Adam Ford, titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie de la restauration de la faune à l’Université de la Colombie-Britannique, affirme qu’il est difficile d’établir des liens directs entre le comportement des ours d’une année à l’autre et tout facteur individuel.

Mais, dit-il, il est clair que la province se réchauffe et que les incendies de forêt, la sécheresse et d’autres événements climatiques deviennent plus extrêmes, les ours et d’autres animaux vont être touchés.

Ce qu’il faut, c’est une recherche plus soutenue sur ce que cela signifie pour la faune – et les populations humaines – en général, dit-il.

« Je pense que c’est ce que recherchent les gens en Colombie-Britannique », a-t-il déclaré.

« Nous aimons notre nature. Les gens aiment les ours. Et nous ne voulons pas que les ours soient blessés à cause de la façon dont le monde change. »