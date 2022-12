Des ours de Nanaimo pénètrent par effraction dans la maison pendant que les résidents dorment, montre une vidéo

Un couple de Nanaimo, en Colombie-Britannique, a toute une histoire à raconter après qu’une mère ourse et deux oursons sont entrés par effraction dans leur maison et ont fait une descente dans leur cuisine la semaine dernière.

Une caméra de surveillance à domicile a enregistré les ours entrant dans la maison le long de Meadow Drive par une porte pour animaux de compagnie aux premières heures du vendredi matin, vers 3 h 45.

Michael Kellam raconte à CTV News que lui et sa femme se sont réveillés au son de leur chien, Mollie, aboyant sauvagement d’une manière qu’ils n’avaient jamais entendue auparavant.

L’épouse de Kellam, Jacqueline Kellan, bondit de leur lit et ouvrit la porte de leur chambre, suivit bientôt Michael.

Jacqueline était à environ un mètre dans le couloir lorsque Michael a entendu sa femme dire “ours”.

“J’ai une image de cet ours gravée dans ma mémoire alors qu’elle nous regardait dans la lumière qui s’échappait des lumières de la chambre, que Jacqueline avait allumées”, a-t-il déclaré mardi à CTV News.

Le couple est rapidement retourné dans sa chambre, a fermé la porte et a appelé le 911.

COLLATION DE MINUIT

Michael dit que la mère ours est restée à l’intérieur de la maison pendant environ 10 minutes, tandis qu’un ourson est resté environ 30 minutes et l’autre pendant environ une heure.

Les ours ont dévoré presque toutes les pommes et les oranges conservées à l’intérieur de la cuisine et grignoté une partie de la nourriture pour animaux destinée au chien et aux deux chats du couple.

Le propriétaire Michael Kellam dit que la maison était en pire état juste après la fête, et que ces photos ont été prises après qu’un peu de nettoyage ait déjà eu lieu. (Michael Kellam)Michael dit que les ours sont également entrés dans une bouteille de sirop de caramel qui était tombée sur le côté et avait coulé sur le sol de la cuisine.

“Ils ont léché un peu mais ont ensuite traversé la flaque d’eau et laissé des empreintes de pattes de sirop dans la cuisine et le couloir”, a-t-il déclaré.

Alors que la maison était en désordre, Michael dit que très peu de dégâts ont été causés à la maison, à l’exception de la chatière par laquelle les ours sont entrés.

Le propriétaire dit que les ours avaient cassé la chatière pour rentrer à l’intérieur.

« Miraculeusement, les portes des placards ne sont ni rayées ni endommagées », a déclaré Michael. “Je ne sais pas comment ils ont réussi à tout ouvrir si soigneusement, mais ma femme dit qu’ils ont été assez polis.”

RECHERCHE DE LA MAISON

En attendant dans sa chambre que la police arrive, Michael a pensé qu’il serait préférable de faire sortir les ours de la maison si possible.

Il a commencé à fouiller la maison avec précaution tout en frappant dans ses mains et en frappant contre le mur pour alerter les ours de sa position, tout en criant à la mère ours de “trouver sa propre maison”.

Alors qu’il s’approchait de la cuisine, il entendit du bruit provenant d’un autre couloir et se retira dans sa chambre. Après plusieurs minutes, il recommença les recherches, cette fois sans rien entendre dans la maison.

Il s’est approché de sa cuisine en s’attendant à ce que la porte soit ouverte, supposant que les ours sont entrés parce que quelqu’un avait oublié de verrouiller la porte.

Cependant, il a découvert que la chatière avait été ouverte, avec de la nourriture éparpillée dans la cuisine.

Le propriétaire Michael Kellam dit que la maison était en pire état juste après la fête, et que ces photos ont été prises après qu’un peu de nettoyage ait déjà eu lieu. (Michael Kellam)Peu de temps après, un policier est arrivé portant un gros fusil. Il a fouillé la maison et a confirmé qu’il n’y avait pas d’animaux à l’intérieur et a informé Michael qu’il pensait avoir entendu du bruit provenant d’une pente à côté de la maison.

Les ours n’ont pas été retrouvés cette nuit-là et les agents de conservation ont été alertés de l’incident.

AGENTS DE CONSERVATION SUR LE CAS

Un jour plus tard, les ours sont revenus et ont été aperçus serpentant dans la cour des Kellam.

Le BC Conservation Officers Service affirme avoir installé des pièges dans la région et que les ours ont également pénétré par effraction dans plusieurs voitures du quartier.

Les ours sont photographiés à la maison Kellam juste au nord de Nanaimo, en Colombie-Britannique (Michael Kellam)

“Je dirai que tout le monde a été excellent, du répartiteur de la police, de l’agent d’intervention et de l’agent de conservation avec lesquels nous avons eu le plus d’interaction”, a déclaré Michael.

Le BCCOS encourage tout le monde à enfermer tous les attractifs pour animaux pour le moment, tels que les ordures, les aliments pour animaux de compagnie et les graines pour oiseaux.

Quiconque aperçoit un ours est prié d’appeler la ligne directe Report All Braconers and Polluters (RAPP) au 1-877-952-7277.

“Les ours qui entrent dans les maisons occupées et obtiennent des récompenses alimentaires représentent un risque extrême pour la sécurité publique”, a déclaré le BCCOS dans un communiqué.

Pour l’instant, les Kellams ont fermé la chatière cassée et cherchent à acheter une nouvelle porte qui n’en comprend pas du tout.

La chatière maintenant fermée est affichée. (Michael Kellam)