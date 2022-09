Les visiteurs des parcs régionaux du district central de l’Okanagan sont priés de surveiller l’activité des ours.

“Avec la maturation des fruits et le frai des saumons dans les ruisseaux locaux, c’est la période de l’année où notre personnel de terrain et nos visiteurs commencent à voir de plus en plus de preuves de la présence d’ours”, a déclaré Bruce Smith, responsable des communications. “Alors que les rapports sur leur présence augmentent, nous affichons des panneaux dans les parcs concernés indiquant que les ours peuvent être actifs dans la région.”

Les ours peuvent être agressifs, surtout lorsqu’ils défendent leur nourriture ou leurs petits. Ils ont également d’excellents sens de l’odorat et de l’ouïe. Les visiteurs doivent voyager en groupe s’ils le peuvent et faire du bruit lorsqu’ils sont sur les sentiers pour faire savoir aux ours que vous êtes dans la région, a ajouté Smith.

On rappelle aux visiteurs du parc que s’ils voient un ours, laissez-lui beaucoup d’espace et gardez les enfants et les animaux domestiques hors des cours d’eau de frai afin de protéger les habitats sensibles. Sauf indication contraire, il est rappelé aux propriétaires de chiens que leurs animaux de compagnie doivent toujours être tenus en laisse et gardés sur les sentiers pour éviter toute rencontre potentielle avec la faune.

Le bureau de réduction des déchets du RDCO et WildSafeBC Central Okanagan rappellent que les déchets doivent également être entreposés en toute sécurité et que les chariots doivent être placés le matin de la collecte régulière en bordure de rue.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

oursDistrict régional de Central OkanaganGarbageparks