Des ouragans comme Hélène sont deux fois plus susceptibles de se produire en raison du réchauffement climatique, selon des données

Alors que l’ouragan Milton s’abat sur la Floride, alimenté par une chaleur record dans le Golfe du Mexique, une nouvelle analyse a montré que la chaleur du Golfe qui a aggravé l’ouragan Hélène du mois dernier était 200 à 500 fois plus probable en raison du réchauffement climatique d’origine humaine.

Hélènel’une des tempêtes les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis, s’est accélérée dans le Golfe avant de s’écraser sur le rivage avec des vents de 140 mph.

La nouvelle analyse révèle que le changement climatique a augmenté de 10 % la quantité de précipitations provoquée par l’ouragan, qui a fait plus de 220 morts dans six États alors qu’il se dirigeait vers le nord il y a deux semaines, aplatissant et noyant des villes, détruisant des routes et coupant l’approvisionnement en eau. . Cela a également rendu les vents d’Hélène d’environ 13 mph, soit 11 %, plus intenses.

La combustion de combustibles fossiles a rendu les tempêtes aussi violentes que l’ouragan Hélène environ 2,5 fois plus probables qu’elles ne l’étaient à l’ère préindustrielle, selon le groupe multinational de scientifiques du l’attribution météorologique mondiale » a déclaré le groupe. Si le monde se réchauffait de 2°C par rapport à cette période préindustrielle, ce qui se produirait sans réduction majeure des émissions, les tempêtes telles que Hélène recevraient 10 % de précipitations supplémentaires, selon l’étude.

« La chaleur que les activités humaines ajoutent à l’atmosphère et aux océans est comme des stéroïdes contre les ouragans », a déclaré Bernadette Woods Placky, météorologue en chef à Climate Central, qui fait partie du groupe d’attribution, qui a ajouté que les tempêtes comme Helene et Milton deviennent « explosive ». à cause d’un excès de chaleur.

UN étude de Climate Central publié lundi, a révélé que la température de la surface de la mer autour du chemin de Milton était 400 à 800 fois plus probable en raison de la crise climatique.

« Si les humains continuent à réchauffer le climat, nous continuerons à voir les tempêtes se transformer rapidement en ouragans monstres, entraînant davantage de destructions », a-t-elle déclaré.

L’analyse rapide d’Hélène intervient avant l’atterrissage imminent de Milton qui a également pris de l’ampleur au-dessus du golfe du Mexique, stupéfiant les scientifiques en passant d’une tempête de catégorie un à un événement de catégorie cinq, avec des vents maximum de 180 mph, en seulement neuf heures.

Il devrait frapper la région de Tampa mercredi soir, provoquant de graves avertissements de la part du maire de la ville selon lesquels les habitants mourront s’ils n’évacuent pas.

Les deux tempêtes se sont rapidement intensifiées sur le Golfe, les chercheurs soulignant que la chaleur exceptionnelle de l’eau de mer était un facteur clé dans l’alimentation des ouragans. Depuis cet été, la surface et les eaux plus profondes du Golfe ont atteint des températures record, semblables à celles d’une baignoire, Milton étant sur le point de passer au-dessus d’une zone d’eau près de Tampa qui est environ 2 à 3 °C plus chaude que d’habitude.

Les ouragans gagnent en force à cause des océans plus chauds et d’une atmosphère plus chaude, cette chaleur s’ajoutant au rythme des tempêtes tout en les chargeant d’humidité supplémentaire qui se déchaîne ensuite sous forme de pluies battantes, provoquant le genre d’inondations catastrophiques qui ont submergé des communautés aussi loin à l’intérieur des terres qu’à l’ouest. Caroline du Nord quand Hélène a frappé.

« Le Golfe est toujours à une température anormalement élevée et lorsque vous avez ces températures chaudes, vous êtes plus susceptible d’être confronté à des ouragans qui s’intensifient rapidement », a déclaré Brian « , climatologue à l’Université de Miami.

D’autres facteurs, tels que le cisaillement du vent qui peut dissiper les ouragans, sont également importants dans la formation des tempêtes, mais la longue fièvre qui règne dans le Golfe a amené les experts à s’inquiéter de plus en plus du risque d’événements comme Helene et Milton, a déclaré McNoldy.

« Nous attendions nerveusement, nous demandant si un ouragan profiterait de toute cette chaleur », a-t-il déclaré. « C’est comme s’il y avait une poudrière attendant une étincelle. Maintenant, nous avons cette étincelle. Milton est une tempête remarquable, exceptionnelle dans toute l’histoire en termes de taux d’intensification.

Les scientifiques ont noté qu’une atmosphère plus chaude est également capable de retenir plus de vapeur d’eau, à raison d’environ 7 % par degré de réchauffement. Actuellement, la planète s’est réchauffée d’au moins 1,3°C depuis l’ère préindustrielle et on craint que cette tendance ne s’accélère.

« Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que seulement 1% « Une partie de cette chaleur supplémentaire est rejetée dans l’atmosphère : nos enregistrements de la température mondiale ne reflètent donc que 1 % de l’augmentation totale du contenu thermique de la Terre », a déclaré Katharine Hayhoe, scientifique en chef de Nature Conservancy et professeur à la Texas Tech University. . « Quatre-vingt-neuf pour cent de cette chaleur va dans l’océan où elle contribue à l’élévation du niveau de la mer, à des vagues de chaleur marines mortelles et à des ouragans plus forts et qui s’intensifient plus rapidement. »

Survenant à peine un mois avant une élection présidentielle américaine qui a à peine abordé la crise climatique comme thème de campagne, les deux ouragans ont rappelé aux électeurs américains les forces libérées par le réchauffement de la planète et qui peuvent affecter presque tous les aspects de la vie.

Donald Trump, qui a qualifié la crise climatique de « canular » et d’« arnaque » et a promis de réduire les réglementations environnementales pour les sociétés pétrolières et gazières en échange de dons de campagne, a dû annuler sa comparution à Miami cette semaine en raison de l’impact de Milton.

Son adversaire Kamala Harris, quant à elle, a reconnu les dangers posés par le réchauffement climatique mais a largement évité le sujet lors des rassemblements et des interviews.

« Le changement climatique est à nos yeux en ce moment et les gens font le lien », a déclaré Kathie Dello, climatologue de l’État de Caroline du Nord, qui a été gravement ravagé par Helene. « On se rend compte que nous voyons des choses que nous n’avons jamais vues auparavant, que nous sommes vulnérables au changement climatique et que nous ne sommes pas préparés à ses impacts.

« Le climat en lui-même n’est jamais l’enjeu électoral n°1, mais l’économie souffre des ouragans, nous avons des écoles fermées, des gens sans nourriture, sans abri et sans eau. Le climat est entièrement lié à cela.

La solution, selon l’ONU, consiste à arrêter la combustion des combustibles fossiles. « Notre avenir est entre nos mains », déclare Hayhoe.