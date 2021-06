Des ossements humains trouvés à quelques mètres du manoir LA de 11 millions de livres sterling de Harry et Meghan

Des restes HUMAINS ont été retrouvés à quelques mètres du manoir de 11 millions de livres sterling de Harry et Meghan.

Les os d’un petit adulte ont été mis au jour par des ouvriers faisant de l’aménagement paysager sur un domaine juste le long de la route.

On pense qu’ils sont ceux d’un Amérindien et remontent à des siècles.

Leur âge sera déterminé par un anthropologue légiste appelé par la police.

Les paysagistes ont fait la découverte la semaine dernière alors qu’ils travaillaient dans un domaine de Riven Rock Road à Montecito, en Californie.

L’adresse exacte n’a pas été divulguée, mais la zone est à seulement 350 mètres de la propriété de luxe dans laquelle Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, ont déménagé l’année dernière.

Le squelette incomplet a été trouvé dans le sol entre 2 pieds et 3 pieds de profondeur.

On pense qu’il s’agit d’un membre de la tribu Chumash qui a vécu dans la région vers 700 après JC.

Une source a déclaré: «Les travaux se sont arrêtés tout de suite sur la propriété et les flics ont été appelés.

« C’est beaucoup de drame pour un endroit comme Montecito. »

La porte-parole du shérif du comté de Santa Barbara, Raquel Zick, a confirmé que la découverte n’était pas liée à la famille royale.

Elle a dit que s’il ne s’agissait pas d’anciens restes, une enquête commencerait.

« Nous devrons sortir nos loupes », a-t-elle ajouté.