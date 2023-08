Des restes humains ont été retrouvés dans la maison de Vladimir Cheskidov après que le « maniaque » russe ait capturé et détenu une femme pendant 14 ans.

Ekaterina Belyankina, aujourd’hui âgée de 33 ans, s’est échappée et a fui la maison de Cheskidov cette semaine – et les flics ont maintenant découvert des os, qui seraient ceux d’une autre femme.

4 Des restes humains macabres retrouvés dans la maison du Russe Vladimir Cheskidov 1 crédit : East2West

4 Il fait face à la vie dans une sinistre colonie pénitentiaire russe 1 crédit : East2West

4 La maison où la macabre découverte a été faite 1 crédit : East2West

La femme en question s’appelait Oksana, bien que son identité complète n’ait pas encore été révélée.

Elle a également été emprisonnée dans une autre propriété avant d’être assassinée entre 2010 et 2011.

Cheskidov, 51 ans, était sous garde armée dans un hôpital psychiatrique une fois qu’il a été capturé, mais a été rapidement libéré pour sa comparution devant le tribunal deux jours plus tard, après s’être « rétabli ».

Il a été placé en détention provisoire pendant deux mois par un juge dans l’attente d’enquêtes complémentaires sur des meurtres, des viols et des enlèvements.

Cheskidov risque la vie dans une sinistre colonie pénitentiaire russe s’il est reconnu coupable.

Sa mère, Valentina, 72 ans, risque quant à elle jusqu’à 15 ans derrière les barreaux si elle est également reconnue coupable d’enlèvement.

Quant à Ekaterina, elle a réussi à s’échapper après que Cheskidov soit devenu trop ivre pour se rappeler de l’enfermer dans le donjon, saisissant sa chance de s’enfuir.

Elle a pu relocaliser sa sœur aînée, Elena, qui s’occupe actuellement d’elle.

Ekaterina a depuis révélé que Cheskidov l’avait forcée à l’aider à découper le corps d’Oksana, dont les restes ont été retrouvés dans le cachot, après lui avoir enfoncé un couteau dans la tête à la suite d’une « dispute ».

Selon des informations locales, elle a dit à sa sœur Elena « que [Vladimir] toujours eu un couteau [in his hands]et apparemment, [any] pas à gauche, à droite [led] à la punition

« Il y avait une autre fille là-bas [when she was first held aged 19].

« Il a présenté [that girl] comme sa femme.

« Mais ensuite, je ne sais pas quel genre de conflit ils ont eu, il lui a enfoncé un couteau dans la tête.

Il a dit à [Ekaterina]: « Si vous vous comportez de la même manière, vous obtiendrez le même [punishment].

« Puis il l’a démembrée et elle [Ekaterina] l’a aidé.

« Les restes, bras et jambes, ont été emballés dans un tonneau… pour enterrer [them].”

Ekaterina – connue sous le nom de Katya – a été violée « plus de 1 000 fois » par Cheskidov et forcée de cuisiner pour sa mère.

Cependant, il a déclaré devant le tribunal que sa relation avec Ekaterina était une relation «d’amour».

Sa mère a déclaré : « Elle a rejoint mon fils et a vécu comme une reine…

« Personne ne l’a gardée. »

Elle a insisté : « Katya a vécu [with us] de son plein gré. »