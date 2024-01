Des ossements dans une grotte allemande montrent que les humains étaient en Europe bien avant qu’on ne le pensait

Des ossements anciens découverts dans une grotte du nord de l’Allemagne prouvent ce que les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps : les humains et nos cousins ​​néandertaliens ont vécu côte à côte pendant des milliers d’années dans le nord de l’Europe.

C’est selon une étude révolutionnaire trio de papiers de Nature et Nature Ecology and Evolution – des études qui repoussent la première date de l’expansion de l’Homo sapiens en Europe du Nord à 45 000 ans, bien plus tôt que ce qui avait été confirmé auparavant.

“Ils font partie des premiers Homo sapiens d’Europe”, a déclaré Elena Zavala, co-auteure de l’article Nature et chercheuse à l’Université de Californie à Berkeley.

Ces découvertes confortent également un corollaire plus sombre à la théorie de longue date de la coexistence d’Homo sapiens et de Néandertaliens dans la région : c’est l’invasion humaine qui a conduit les Néandertaliens à l’extinction après leur hégémonie de 500 000 ans en Europe.

Les recherches en génomique suggèrent que les seuls survivants de ce grand événement d’extinction pourraient avoir été Homo sapiens lui-même, dont les gènes porter les traces des accouplements passés avec les Néandertaliens.

Les nouvelles découvertes relient les points entre les preuves archéologiques et génomiques, permettant aux scientifiques de corréler un style spécifique d’arme trouvé à travers l’Europe avec les os de ses créateurs probables.

Ces os ont été extraits d’une grotte près de Ranis, en Allemagne, l’un des filons les plus riches d’Europe en pointes de feuilles, qui sont un type de lames de lance en pierre.

Les découvertes de ce site ont « fondamentalement changé nos idées sur la chronologie et l’histoire du peuplement de l’Europe au nord des Alpes », a déclaré Tim Schüler, qui travaille dans la préservation historique pour l’État allemand de Thuringe.

Le site de Ranis semble n’avoir été occupé qu’occasionnellement par l’homme ; la plupart des ossements du site provenaient d’espèces telles que des ours et des hyènes.

Pendant des décennies, les scientifiques ne savaient pas exactement qui avait fabriqué les lames trouvées là-bas.

Connues sous le nom de « pointes de feuilles » en raison de leur forme caractéristique, ces lames ont été trouvées auprès de l’Un.K. en Pologne et a longtemps été considéré comme caractéristique de la technologie néandertalienne.

Cela était en partie dû au fait que les scientifiques avaient supposé que les Néandertaliens – un type d’hominidé étroitement apparenté arrivé en Europe un demi-million d’années avant Homo sapiens – avaient alors l’Europe pour eux seuls.

Mais la découverte de fragments d’os d’Homo sapiens aux côtés de pointes de feuilles remet en question cette interprétation, et les auteurs de Nature suggèrent que la grotte était le dernier lieu de repos des membres de petits groupes pionniers d’humains modernes pénétrant dans le pays glacial au nord des Alpes.

Pour déterminer que ces os appartenaient à Homo sapiens, les scientifiques ont dû creuser plus profondément que les équipes de recherche précédentes : à la fois littéralement, dans les couches les plus anciennes de la grotte, et en utilisant de nouvelles méthodes d’analyse génomique.

Parce que les fragments étaient si petits, les scientifiques n’ont pas pu obtenir d’ADN nucléaire intact, celui auquel nous pensons généralement lorsque nous pensons à notre propre code génétique.

Au lieu de cela, ils ont dû séquencer les informations génétiques distinctes contenues dans les mitochondries – des « centrales électriques » génératrices d’énergie au sein de cellules qui ont conservé leurs propres archives génétiques et contrôlé leur propre reproduction pendant 1,5 milliard d’années depuis qu’elles ont fusionné avec d’anciens hôtes pour former. les cellules qui sont à la base d’une vie complexe.

Contrairement à l’ADN nucléaire, qui préserve les traces des deux parents, l’ADN mitochondrial ne retrace que la lignée maternelle – ce qui a conduit les scientifiques à une nouvelle découverte : bon nombre de ces fragments osseux provenaient de parents de personnes dont les restes avaient déjà été identifiés.

En plus d’être liés les uns aux autres par la lignée maternelle, 12 des 13 individus trouvés à Ranis semblaient être liés au crâne vieux de 43 000 ans d’une femme trouvé dans une grotte de l’actuelle République tchèque – ce qui suggère que Les Ranis étaient ses parents perdus depuis longtemps.

Et le seul fragment qui ne correspondait pas aux autres correspondait à un squelette d’Homo sapiens trouvé en Italie.

« Cela soulève quelques questions : s’agissait-il d’une seule population ? Quelle pourrait être la relation ici ? dit Zavala.

« Mais avec l’ADN mitochondrial, ce n’est qu’un aspect de l’histoire. C’est seulement le côté maternel. Nous aurions besoin d’un ADN nucléaire pour pouvoir commencer à nous pencher sur cette question. »