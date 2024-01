En 1493, l’explorateur italien Christophe Colomb revient en Europe après son célèbre voyage vers les Amériques.

À peine un an ou deux plus tard, une peste éclata parmi les soldats français en Italie et se propagea rapidement à d’autres parties du continent et fut appelée « la peste ».Grande vérole‘.

Ainsi commença la première épidémie connue de syphilis en Europe.

Les historiens débattent depuis longtemps de l’origine de cette infection hautement contagieuse et du moment du retour de Colomb. aux côtés d’idéologies racistes et xénophobesbeaucoup ont pointé du doigt le Nouveau Monde.

Aujourd’hui, une équipe internationale de chercheurs a découvert le cas le plus ancien d’une maladie semblable à la syphilis, ce qui remet sérieusement en question l’hypothèse dite colombienne.

L’analyse génétique d’os vieux de 2 000 ans trouvés au Brésil a révélé une ancienne sous-espèce bactérienne de la syphilis, qui provoque également des lésions osseuses. Cette espèce bactérienne appartient au genre Tréponème, la même chose que la bactérie responsable de la syphilis, mais elle est plus étroitement liée à un autre agent pathogène moderne qui provoque une maladie appelée béjel.

Bejel est une maladie tréponémique qui se propage par contact cutané et n’est pas uniquement transmise sexuellement. Comme la syphilis, la maladie peut affecter la peau et les tissus plus profonds, notamment les os. Aujourd’hui, le béjel est principalement signalé dans les régions arides d’Afrique, d’Asie occidentale et des régions méditerranéennes.

La découverte d’une maladie de type béjel dans le Brésil précolombien est une surprise. Cela suggère que même si les maladies tréponémiques existaient en Amérique du Sud mille ans avant l’arrivée de Colomb, elles n’étaient pas les mêmes que les maladies vénériennes qui frappèrent plus tard l’Europe.

“Le fait que les résultats représentent un type endémique de maladies tréponémiques, et non une syphilis sexuellement transmissible, laisse encore incertaine l’origine de la syphilis sexuellement transmissible.” dit Kerttu Majander, spécialiste de l’environnement à l’Université de Bâle.

Depuis le début du XXe siècleles historiens et les scientifiques se sont disputés sur l’origine de la syphilis, et même aujourd’hui, le débat continue de se concentrer sur Colomb, malgré les débuts spécieux de l’hypothèse.

Ces dernières années, certains scientifiques ont j’ai commencé à trouver des indices génétiques de la syphilis dans les os et les dents des Européens qui ont vécu bien avant Christophe Colomb, bien que certains experts n’ai pas été convaincu par ces découvertes.

Une partie du problème réside dans le fait que la syphilis et d’autres agents pathogènes présents dans le Tréponème genre ont des manifestations très similaires lorsqu’ils infectent les humains, qui peuvent être facilement confondues sans analyse génétique. La datation fiable des restes humains pose également problème.

L’étude actuelle au Brésil compense ces deux limites. La découverte d’une ancienne maladie semblable au béjel dans une zone humide, loin des terres arides de son homologue moderne, suggère que les premiers tréponèmes étaient répandus et capables de s’adapter à divers climats et emplacements géographiques.

Quelques ossements humains découverts dans une grotte mexicaine montrer des lésions comme la syphilis qui remontent à 9 900 ans. Peut-être étaient-ils également causés par une maladie semblable au béjel.

Il s’avère que les origines de la syphilis ne se limitent pas à un seul endroit ou à une seule époque. Peut-être que cette première épidémie en Europe était due à une mutation d’un tréponème qui existait dans cette région ou à proximité depuis des millénaires.

“Comme nous n’avons trouvé aucune syphilis sexuellement transmissible en Amérique du Sud, la théorie selon laquelle Colomb aurait introduit la syphilis en Europe semble plus improbable”, explique l’archéologue Verena Schünemann, qui a travaillé à l’Université de Zurich.

L’équipe espère que d’autres continueront leurs travaux en étudiant l’ADN bactérien ancien présent dans d’autres restes humains trouvés ailleurs sur le continent.

L’étude a été publiée dans Nature.